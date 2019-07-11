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Ученый рассказал о находках в пещере «Таврида» 

РИА Новости + ещё 10 32 минуты назад
Фото: КРО РГО
Ученые описали более 20 видов древних млекопитающих и шесть видов птиц, найденных в крымской пещере "Таврида", среди них гигантский верблюд и носорог, сообщил старший научный сотрудник, ведущий методист Зоологического музея имени М. И. Глобенко Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Дмитрий Старцев.
По его словам, ученые работают над материалами, добытыми в первые месяцы после открытия пещеры в прошлом году. Систематически раскопки пока не ведутся из-за строительства в этом районе федеральной трассы.
"Из тех материалов, что мы собрали, мы описали более 20 видов млекопитающих и шесть видов птиц. Среди них — гигантский страус, верблюд, который раза в полтора выше современного, эласмотерий — огромный носорог с куполом (высоким рогом) на лбу. Этот носорог был размером со слона практически. Высота до 2,5 метров у него достигала, длина туловища до пяти метров, весил он четыре-пять тонн", — сказал журналистам Старцев.
По его словам, в пещере обитали хищники разных видов, в том числе гигантская гиена, саблезубые кошки, волки, лисы, медведи.
"Там в разное время, а может и параллельно, было логово различных хищников. Накопление останков — это их следы деятельности. Большинство костей погрызено, поцарапано, целых скелетов там не найти, это все пищевые остатки", — сказал Старцев.
По его словам, возраст останков уточняется. Предполагается, что им около 1,5-2 миллионов лет.
"Древнейшие находки пещерной фауны, которые до этого на территории Российской Федерации были отмечены, не старше 600 тысяч лет, здесь же у нас возраст примерно в три раза больше. Пещера образовалась пять-семь миллионов лет назад", — сказал ученый.
Карстовая полость — пещера длиной более километра была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида". Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей — спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию.
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