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Археологи обнаружили библейский город Секелаг 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: Управление древностей Израиля
На кадрах видно, как исследователи работают на месте массивных каменных сооружений, под которыми были найдены древняя посуда и емкости.
Группа израильских и австралийских археологов обнаружила местонахождение древнего библейского города Секелаг недалеко от южного городка Кирьят-Гат в Израиле.
На кадрах видно, как исследователи работают на месте массивных каменных сооружений, под которыми были найдены древняя посуда и емкости.
Раскопки начались еще в 2015 году на месте Хирбет аль-Раи, где эксперты обнаружили следы филистимского поселения, которое могло там находиться в XII-XI веках до нашей эры. Профессор Йосеф Гарфинкель из Института археологии Еврейского университета в Иерусалиме отметил, что полученные данные соответствуют месторасположению библейского города.
В библейской Книге Самуила сказано, что город Секелаг предоставит убежище будущему царю Давиду, когда ему нужно будет спрятаться от царя Саула.
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