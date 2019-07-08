Ученые выяснили вклад генов и среды в эпидемию ожирения

Гены влияют на риск развития ожирения ненамного меньше, чем окружающая среда, выяснили норвежские ученые. Однако неправильное питание и малоподвижный образ жизни играют решающую роль.

С 1975 года количество людей, страдающих ожирением, возросло в мире втрое. В основном это связано с недостатком физической активности и неправильным питанием, однако гены тоже играют определенную роль, установили исследователи из Норвежского научно-технического университета. Работа была опубликована в журнале The BMJ.

Стандартный показатель ожирения — индекс массы тела (ИМТ) — рассчитывается на основе данных о весе и росте. ИМТ от 25 до 30 означает, что человек имеет избыточный вес. Показатель от 30 и выше соответствует ожирению, одному из основных факторов риска возникновения инфарктов, инсульта, диабета и некоторых онкологических заболеваний.

ИМТ выше 30 в середине 1970-х годов наблюдался у 4% населения. К 2016 году эта доля возросла до 13% (11% среди мужчин и 15% среди женщин).

В настоящее время в мире насчитывается около двух миллиардов человек от 18 лет и старше — 39% всех взрослых на планете — с избыточным весом. 700 млн из них страдают от ожирения. Распространенность избыточного веса среди детей еще более резко возросла — с 4% в 1975 году до 18% в 2016 году. Интересно, что среди женщин среднего возраста в 1960-1980 годы ИМТ, наоборот, снижался — это было связано как с модой на определенное телосложение и затянувшимся переходом к малоподвижной работе.

Чтобы выяснить, насколько окружающая среда и наследственность влияют на риск развития ожирения, ученые про