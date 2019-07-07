«Не от мира сего»: скандал вокруг корабля «Федерация»

Заявление о том, что экипажу космического корабля «Федерация» грозит смертельная опасность в случае аварийного приводнения в Тихом океане, вызвало скандал. По мнению руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, для спасения космонавтов не нужны никакие быстроходные суда, о необходимости которых говорил ранее представитель РКК «Энергия» Игорь Верховский.

Иван Моисеев. Заявление представителя РКК «Энергия» Игоря Верховского о том, что существует риск гибели экипажа ракеты-носителя «Федерации», если она приводнится в Тихом океане из-за того, что у России нет быстроходных спасательных судов, вызвало скандал. Так, с этим утверждением не согласен руководитель Института космической политики

В комментарии заявления Верховского каналу «РЕН ТВ» он отметил, что в данной ситуации и не нужны быстроходные суда.

«Какое-то не от мира сего заявление. Там особые быстроходы не нужны, там необходимы обычные стационарные корабли, которых у нас во множестве есть. Это все есть. Если есть поставленная задача, то все суда найдутся нужной быстроходности», — считает Моисеев.

В разговоре с журналистами он отметил, что обычно заранее известно возможное место приземления ракеты.

«В тех местах, где возможно падение аварийное, там уже находится спасательная аппаратура. Никаких опасностей там особо нет. Человек просто неверно сформулировал», — сказал он.

Ранее начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите ПАО «РКК „Энергия“ Игорь Верховский допустил гибель космонавтов, если космический корабль „Федераци“ приводнится в Тихом океане при нештатной ситуации. Такое мнение он выразил во время VIII Международного молодежного промышленного форума „Инженеры будущего — 2019“

»При выведении пилотируемого космического корабля «Федерация» с космодрома Восточный сейчас есть колоссальная проблема в случае возникновения нештатной ситуации. Мы попадаем в акваторию Тихого океана, где у нас нет никаких высокоскоростных судов, принадлежащих ВМФ или гражданскому флоту», — обратил внимание Верховский.

Он отметил, что в такой ситуации до момента прибытия аварийно-спасательных сил на место аварийной посадки пройдет «несколько суток», из-за чего можно «потерять экипаж» корабля.

Он отметил, что это «колоссальная проблема» и предложил для ее решения и спасения жизни космонавтов использовать экранопланы — высокоскоростные транспортные средства, двигающиеся на относительно небольшой высоте. «Здесь молодежь может развивать средства, использующие экранный эффект — экранопланы должны быть», — призвал представитель РКК «Энергия» молодых специалистов сосредоточить свое внимание на соответствующих разработках.

Верховский добавил, что необходимо изменить технологию посадки кораблей «Федерация», а с этим, по его словам, также связаны проблемы.

«У нас для пилотируемого корабля «Федерация» планировалась реактивная посадка, но в России таких полигонов посадки, где можно обеспечить точно посадку аппарата, возвращающегося из космоса, очень немного. Скорее всего, от таких реактивных парашютных посадок придется отказаться, а попытаться садиться на существующие площадки», — пояснил он.

Как отмечает РИА «Новости», корпорация «Энергия» разрабатывает этот космический корабль с 2009 года. Первый его полет намечался на 2015 год, однако впоследствии он был перенесен на 2022-й.

«Федерация» предназначена для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Экипаж космического корабля может состоять из четырех максимум человек. Также, как отмечает агентство, «Федерация» может находиться до 30 суток в режиме автономного полета. На орбитальной станции она может быть до года.

Предполагалось, что космический корабль в течение всей посадки на поверхность Земли будет использовать твердотопливные двигатели. Однако позже было решено использовать парашютную посадку и лишь на последних 10 метрах включать двигатели для торможения и мягкого приземления.

Первый полет «Федерации», как отмечает РИА «Новости», состоится в 2022 году при помощи ракеты-носителя «Союз-5» с космодрома Байконур. Изготовление «Союза-5» началось в конце мая этого года ракетно-космическим центром «Прогресс» , о чем заявил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов

«Начали изготовление баков ракеты-носителя «Союз-5». Мы не имеем права сорвать сроки изготовления ракеты и считаем, что в состоянии выполнить их», — приводит его слова ТАСС.

Разработкой ракеты, при помощи которой «Федерацию» можно будет вывести на околоземную орбиту, занимается РКК «Энергия».