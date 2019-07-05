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Конюхов рассказал о готовящемся рекорде 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский путешественник Федор Конюхов вылетел в Крым на самолете с солнечными батареями, рассказал сын исследователя Оскар Конюхов.
Это тестовый полет в рамках подготовки к воздушной кругосветной экспедиции с использованием энергии солнца, передает ТАСС.
«Пятого июля в 6.14 по московскому времени Федор Конюхов и президент федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский взлетели с аэродрома Северка (Московская область) курсом на Евпаторию (Крым)», — сказал он.
Самолет «Летающая лаборатория», на котором полетел Конюхов, оборудован солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии.
Основной целью полета Конюхов ставит испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах.
По словам Конюхова, размах крыла самолета составляет 25 м, а вес аппарата — 900 кг.
Отмечается, что Конюхов планирует осуществить беспосадочный перелет вокруг света на энергии Солнца в 2021 году. Для этого проектируется и будет построен самолет, способный совершить полет вокруг света без остановок и без подзарядки за семь суток.
Перелет путешественник планирует совершить за один световой день по маршруту Московская область (аэродром Северка) — Воронеж (Усмань) — Ростов-на-Дону (Ольгинская) — Евпатория (аэродром Табаско).
Ранее сын Конюхова рассказал о новых мировых рекордах путешественника.
Напомним, в 2018–2020 годах Конюхов намерен совершить одиночный переход на весельной лодке «Акрос» вокруг света. Его маршрут разбит на три этапа. Сейчас он завершил первый, который стартовал в декабре 2018 года из Новой Зеландии.
В декабре 2019 года Конюхов продолжит путь от мыса Горн (Чили) до Австралии (мыс Люин), а в декабре 2020 года — переход из Австралии в Новую Зеландию. Общая протяженность кругосветного путешествия — 27 тыс. км.
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Наука , Наука и техника , Сергей Рябчинский , Федор Конюхов , Оскар Конюхов , ИТАР-ТАСС , Евпатория , Московская область , Республика Крым
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