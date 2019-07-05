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Названа главная причина гибели майя 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Ученые Университета штата Пенсильвания в США пришли к выводу, что выращивание кукурузы древними майя могло привести к исчезновению этой цивилизации. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи проанализировали останки, найденные в 50 человеческих захоронениях в руинах города Кахаль-Печ (Белиз). Согласно результатам радиоуглеродного датирования, захоронения использовались в 735-400 годах до нашей эры и 800-850 годах нашей эры. Специалисты установили состав изотопов в остатках коллагена для выявления диеты жителей Кахаль-Печ. Оказалось, что со временем в пищевом рационе майя росла доля кукурузы.
Ранние майя употребляли не только кукурузу, но также дикие растения и мясо животных. Разнообразие пищи обеспечило продовольственную безопасность во время многовековых засух (300-100 года до нашей эры). Однако в 750-900 годах нашей эры рост населения привел к усилению зависимости от кукурузы и интенсификации сельского хозяйства.
По мнению ученых, тот факт, что основой общества майя стало выращивание неустойчивой к засухе культуры, способствовал краху социально-политического уклада Кахаль-Печа.
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Наука , Наука и техника , Белиз , США
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