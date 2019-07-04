Нож в спину: против России будут воевать Китай и США

В Сети набирает популярность новое пророчество от «эстрадного телепата» Вольфа Мессинга , в котором якобы говорится о том, что в конце второго десятилетия XXI века Россия втянется в кровавый конфликт, противостоять в котором ей будут США Китай . В сообщениях на эту тему также говорится, что Мессинг предсказал гибель всего человечества в грядущей войне.

В Сети вновь вспомнили об апокрифичных «предсказаниях будущего» от заслуженного артиста РСФСР Вольфа Мессинга, заработавшего себе в СССР славу «эстрадного телепата» в предвоенные годы и позднее закрепившего ее публикацией воспоминаний, в которых рассказывалось о встречах с руководством страны без каких-либо подтверждений его словам.

В этот раз внимание сайта oane.ws привлек тот факт, что Мессинг якобы предсказал начало крупного военного конфликта, предположительно — Третьей мировой войны, во втором десятилетии XXI века. По словам журналистов, Мессинг предупреждал об опасности, грозящей России в свете будущего конфликта.

Не называя источник подобных высказываний Мессинга, СМИ утверждают, что артист ожидал от США открытого противостояния в преддверии кризиса на фоне более дружелюбной политики со стороны Китая, руководство которого также будет готово выступить против России, если ситуация обернется вооруженным столкновением.

Также в материале, вероятно основанном на неуказанном отрывке из текстов Мессинга, говорится о том, что в грядущий глобальный конфликт, о котором идет речь, окажется втянуто все человечество, которому «не получится избежать гибели», несмотря на попытки лидеров некоторых стран отсрочить «кровавую бойню».

Несмотря на популярность, которой пользуются в сети так называемые «предсказания» Вольфа Мессинга, сам «эстрадный телепат» при жизни выступал категорически против того, чтобы считать свои способности «лежащими за гранью человеческого познания».

«Я категорически против подобных «объяснений». Мои опыты не имеют ничего общего с какими-то «сверхъестественными» явлениями. Они во многом объяснимы с позиций современной науки. Сам же я атеист до мозга костей и не верю ни в какие «потусторонние силы». Этим любителям «таинственного» нужно было бы присутствовать в июне 1960 года на моем выступлении в Почаевской лавре — крупном религиозном очаге. После демонстрации опытов многие церковники усомнились в существовании бога», — говорил он в интервью советскому научно-поулярному журналу «Техника — молодежи» в 1961 году.

Говоря о принципах своей работы на сцене, где он в рамках своего выступления должен был «под мысленную диктовку» зрителей выполнять задание, которое перед этим в тайне от него записывалось на бумаге, Мессинг объяснял, что руководствуется сигналами, которые считывает непосредственно с движений человека, придумавшего это задание.

«Вот здесь-то мы и подходим к тому, что называется «чтением мускулов». Установлено, что определенные мыслительные процессы в мозгу человека вызывают едва уловимые бессознательные движения. Такие движения различных мышц, которые сопутствуют мыслям, получили в физиологии название «идеомоторных актов». Когда человек напряженно думает о чем-либо, клетки головного мозга передают импульсы всем мышцам организма. Их движения, незаметные простому глазу, мною легко воспринимаются», — пояснял он свою технику.

Артист также уточнял, что во избежание ошибки ему необходимо было пристально следить за малейшими движениями, чтобы считать неуловимое сопротивление со стороны человека, поставившего задачу, в случае, если сам Мессинг начнет отходить от поставленной задачи.

«И здесь рука индуктора опять-таки служит мне своеобразным компасом, руководствуясь которым, я безошибочно выбираю направление. Едва я подхожу к заданному ряду, индуктор снова невольно сообщает мне об этом, как, впрочем, он сообщает и то, что я миновал указанный ряд», — заявлял он.

«Телепат» подчеркивал, что его интересуют лишь ответы «да» и «нет», которые дают возможность выполнять задание любой сложности и из любой профессиональной сферы даже без обладания специальными знаниями.

«Зачастую я по заданию физика или химика разбираю и собираю на сцене какие-то замысловатые приборы, пишу сложнейшие уравнения, о которых не имею ни малейшего представления. Но если я, к примеру, пытаясь составить вместе две совершенно незнакомые мне детали, допущу ошибку, индуктор сразу же «сообщит» мне об этом, и я немедленно начну искать другой вариант, пока не почувствую, что поступаю правильно», — заключил он.

Большая часть теорий и прогнозов, связанных с деятельностью Вольфа Мессинга появилась лишь после публикации его мемуаров в 1965 году. В них он, в частности, рассказывал о встрече с Альбертом Эйнштейном в Вене, а также с Иосифом Сталиным в Гомеле. Однако после проверки было установлено, что Эйнштейн не проживал в Вене в указанные Мессингом годы, а также, что в перечне лиц, контактировавших со Сталиным, его фамилия отсутствует.

Позднее было выдвинуто предположение о том, что «мемуары» Мессинга были сфабрикованы заведующим отделом науки «Комсомольской правды» Михаилом Хвастуновым. Эта версия была подтверждена бывшим научным редактором газеты Владимиром Губаревым , который написал о фальсификации в «Правде.ru» в 2010 году.

«Невольно сегодня Вольф Мессинг становится апологетом Невежества, которое стремительно захватывает наше общество. Он был бы огорчен, что способствует этому», — писал Губарев.