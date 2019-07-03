Российско-китайская экспедиция отправится в Арктику

Китайско-российский арктический научно-исследовательский центр запланировал совместную российско-китайскую исследовательскую экспедицию в Арктику на лето 2020 года, сообщают «Известия».

На судне будут находиться 80 ученых и 40 членов экипажа. Экспертами запланирован ряд исследований в Баренцевом, Карском, Восточно-Сибирском морях, а также в море Лаптевых. В рамках экспедиции ученые будут наблюдать за жизнью морских животных, проанализируют связь между природной трансформацией Арктики и глобальным изменением климата, а также постараются дать рекомендации по улучшению движения по Северному морскому пути.

Отмечается, что общая продолжительность исследовательской миссии составит около двух месяцев.

Ранее стало известно, что в 2019 году на карте могут появиться более пяти недавно открытых островов в Арктике, которые будут официально считаться открытыми только после проверки гидрографами. Соответствующая экспедиция запланирована на август-сентябрь.