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Российско-китайская экспедиция отправится в Арктику 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Китайско-российский арктический научно-исследовательский центр запланировал совместную российско-китайскую исследовательскую экспедицию в Арктику на лето 2020 года, сообщают «Известия».
На судне будут находиться 80 ученых и 40 членов экипажа. Экспертами запланирован ряд исследований в Баренцевом, Карском, Восточно-Сибирском морях, а также в море Лаптевых. В рамках экспедиции ученые будут наблюдать за жизнью морских животных, проанализируют связь между природной трансформацией Арктики и глобальным изменением климата, а также постараются дать рекомендации по улучшению движения по Северному морскому пути.
Отмечается, что общая продолжительность исследовательской миссии составит около двух месяцев.
Ранее стало известно, что в 2019 году на карте могут появиться более пяти недавно открытых островов в Арктике, которые будут официально считаться открытыми только после проверки гидрографами. Соответствующая экспедиция запланирована на август-сентябрь.
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Наука , Наука и техника , Технологии , газета "Известия"
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