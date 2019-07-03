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Российских ученых научат продвигать свои разработки 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: страница «Остров 10-22» во «ВКонтакте»
Участники образовательного интенсива «Остров 10-22», который пройдет в июле на базе Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), узнают о правилах коммерциализации результатов научно-технической деятельности и о продвижении разработок. Об этом в среду, 3 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на Фонд «Сколково».
«В рамках деловой программы пройдут мастер-классы ключевых спикеров Фонда "Сколково" и Сколтеха. Эксперты расскажут о правилах коммерциализации результатов научно-технической деятельности для университетов, тонкостях создания концепций развития и продвижения продуктов, особенностях развития сообщества молодых предпринимателей», — уточнили в фонде.
Также в ходе интенсива участники смогут обсудить с экспертами вопросы взаимодействия с индустриальными партнерами, защиты интеллектуальной собственности и участия стартапов в акселераторах. Кроме того, в рамках дискуссий планируется уделить особое внимание особенностям работы с технологиями для топливно-энергетического комплекса (ТЭК), медицины, интернета вещей и других приоритетных сфер.
Образовательный интенсив «Остров 10-22» пройдет с 10 по 22 июля. В нем примут участие 1,5 тысячи человек, в том числе представители более 100 команд университетов и научно-образовательных центров. Организаторами интенсива выступают Министерство науки и высшего образования, Сколтех, Фонд «Сколково», Российская венчурная компания, Агентство стратегических инициатив, Университет 20.35, Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ).
Национальная технологическая инициатива (НТИ) — долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. Ее реализация, в частности, будет проходить в рамках нацпроекта «Наука», который в том числе предполагает создание в стране 14 центров компетенций НТИ к 2024 году. Всего на этот нацпроект планируется выделить более 635 миллиардов рублей.
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Наука , Наука и техника , Российская венчурная компания , Агентство стратегических инициатив , Фонд Сколково , ИТАР-ТАСС
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