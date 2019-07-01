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В Польше обнаружили таинственный 3000-летний «пропеллер» 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: Zawiadowca Historii
В Польше археологи при раскопках недалеко от границы со Словакией обнаружили странный металлический артефакт с "лепестками", изготовленный около 1000 года до нашей эры.
Об открытии рассказывает Archaeology News Network. Бронзовый артефакт был найден около перевала Дуклы в Подкарпатском воеводстве вблизи границы со Словакией. Археолог доктор Войцех Пастеркевич датировал его примерно 1000 годом до н.э.
Обращает на себя внимание странная форма находки. Это изделие напоминает "пропеллер", причем оно находится в очень хорошем состоянии. По мнению ученых, артефакт является частью древней булавы. Но кому она принадлежала, пока остается загадкой.
"Невозможно точно сказать, откуда взялась эта булава, но, скорее всего, она принадлежала какой-то культуре Ближнего Востока, — считает Войцех Пастеркевич. — Вероятно, ею владел важный человек. Булава была не только страшным оружием, но и символом власти".
Ученые пока не могут объяснить причину, по которой этот странный артефакт оказался на юге Польши около 3000 лет назад. Они отмечают, что перевал Дукла представляет собой очень удобный проход по Карпатам из современной Словакии в Польшу.
"Поэтому неудивительно, что иностранная армия могла пройти по нему в далеком прошлом, — предполагает Пастеркевич. — Возможно, булава была потеряна в походе или бою".
Булава уже объявлена собственностью государства. Ей предстоит пройти лабораторные испытания. Ученые планируют определить, из какого сплава и когда именно она была отлита.
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Наука , Наука и техника , Польша , Словакия
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