Тайный древний артефакт найден на месте рождения Христа

Вифлееме рабочие, выполняющие реставрацию церкви Рождества Христова, обнаружили скрытую маленькую купель для крещения возрастом от 1400 до 1700 лет.

Об открытии сообщает Live Science. Находка была сделана в древней христианской церкви, которая, как считается, была возведена на месте рождения Иисуса Христа . Предполагается, что церковь была построена в IV веке нашей эры.

При проведении работ по реставрации объекта ученые детально изучили большую каменную купель для крещения. Она датирована VI-VII веками нашей эры. Неожиданностью для экспертов стало то, что внутри была обнаружена маленькая купель.

Как сообщил Зиад аль-Бандак, глава реставрационной комиссии церкви Рождества Христова, найденный артефакт изготовлен из того же камня, что и церковные колонны. Поэтому он может быть датирован тем же периодом времени, когда началось строительство церкви.

То есть ученые предполагают, что "тайная" купель могла быть создана в начале IV века нашей эры. Находка отправлена на дальнейшее исследование.