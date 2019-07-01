В Вифлееме рабочие, выполняющие реставрацию церкви Рождества Христова, обнаружили скрытую маленькую купель для крещения возрастом от 1400 до 1700 лет.
Об открытии сообщает Live Science. Находка была сделана в древней христианской церкви, которая, как считается, была возведена на месте рождения Иисуса Христа. Предполагается, что церковь была построена в IV веке нашей эры.
При проведении работ по реставрации объекта ученые детально изучили большую каменную купель для крещения. Она датирована VI-VII веками нашей эры. Неожиданностью для экспертов стало то, что внутри была обнаружена маленькая купель.
Как сообщил Зиад аль-Бандак, глава реставрационной комиссии церкви Рождества Христова, найденный артефакт изготовлен из того же камня, что и церковные колонны. Поэтому он может быть датирован тем же периодом времени, когда началось строительство церкви.
То есть ученые предполагают, что "тайная" купель могла быть создана в начале IV века нашей эры. Находка отправлена на дальнейшее исследование.