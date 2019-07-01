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Тайный древний артефакт найден на месте рождения Христа 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Wisam Hashlamoun/Anadolu Agency/Getty
В Вифлееме рабочие, выполняющие реставрацию церкви Рождества Христова, обнаружили скрытую маленькую купель для крещения возрастом от 1400 до 1700 лет.
Об открытии сообщает Live Science. Находка была сделана в древней христианской церкви, которая, как считается, была возведена на месте рождения Иисуса Христа. Предполагается, что церковь была построена в IV веке нашей эры.
При проведении работ по реставрации объекта ученые детально изучили большую каменную купель для крещения. Она датирована VI-VII веками нашей эры. Неожиданностью для экспертов стало то, что внутри была обнаружена маленькая купель.
Как сообщил Зиад аль-Бандак, глава реставрационной комиссии церкви Рождества Христова, найденный артефакт изготовлен из того же камня, что и церковные колонны. Поэтому он может быть датирован тем же периодом времени, когда началось строительство церкви.
То есть ученые предполагают, что "тайная" купель могла быть создана в начале IV века нашей эры. Находка отправлена на дальнейшее исследование.
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Комментарии16
Наука , Наука и техника , Иисус Христос , Вифлеем , Находка
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