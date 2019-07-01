Раскрыта загадка древнего кургана на «острове друидов»

Археологи провели раскопки кургана возрастом четыре тысячи лет на острове Англси в Уэльсе ( Великобритания ). Они обнаружили артефакты, в том числе фрагменты неолитической керамики и остатки каменного топора. Об этом сообщает издание Live Science.

Курган располагается в 50 метрах от доисторического памятника Брин-Келли-Ди («холм в темной роще») возрастом пять тысяч лет, характерной особенностью которого является вход, ориентированный по дате летнего солнцестояния. Результаты раскопок показали, что курган построен в бронзовом веке, намного позже, чем Брин-Келли-Ди, однако некоторые найденные артефакты, вероятно, даже древнее, чем сам памятник.

Хотя долгое время считалось, что Брин-Келли-Ди и Стоунхендж были воздвигнуты друидами (жреческой кастой древних кельтов), недавние исследования показали, что эти сооружения были построены за тысячи лет до прибытия кельтов на Британские острова. Однако наличие кургана, построенного в более позднюю историческую эпоху, указывает на то, что Брин-Келли-Ду использовался в качестве церемониального места различными народами на протяжении тысячелетий.

Согласно некоторым историческим источникам, друиды сыграли важную роль в истории Англси, однако ученые не нашли никаких доказательств присутствия кельтских жрецов на острове.