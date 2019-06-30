Тайник с сокровищами нашли военные в Сирии

Сирии во время операции в городе Растан на севере провинции Хомс военные нашли тайник с сокровищами. Об этом рассказал эксперт из департамента древностей и музеев страны Лубаба аль-Али, передает SANA.

Более ста ценных предметов, которые в основном относятся к античной эпохе, были спрятаны в одном из домов и, видимо, готовились для переправки контрабандистами за рубеж.

«Это не первый случай, когда в руки властей попадают артефакты, похищенные из древней Пальмиры, Апамеи, Босры и других мест, где существовали форпосты бандформирований и варварским путем велись раскопки», — отметила эксперт.

В тайнике оказались хорошо сохранившаяся уникальная коллекция глиняных сосудов разных размеров и светильников, бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты.

«На одной из печатей из оникса мы обнаружили египетские иероглифы», — рассказала Лубаба аль-Али.

Среди древних и античных артефактов были найдены и ценности, относящиеся к ранней исламской и оттоманской эпохе.

Ранее в Германии два молодых архелога-любителя обнаружили клад времен Средневековья. Они не сразу сообщили о своей находке властям, в результате были оштрафованы за сокрытие ценностей. Выяснилось, что это крупнейший средневековый клад, найденный в Германии за несколько десятков лет. В горшке оказалось 9200 серебряных монет общей массой 4,6 килограмма.