В Риме обнаружили фреску времён раннего Средневековья 

В римской церкви Святого Алексея на Авентинском холме обнаружили фреску времён раннего Средневековья. Об этом сообщает агентство ANSA.
Отмечается, что на ней изображены святой, в честь которого освещён храм, и Иисус Христос.
Eccezionale a #Roma, spunta affresco medievale intatto. Nascosto da 900 anni in un'intercapedine a Sant'Alessio#ESCLUSIVA #ANSA https://t.co/q6he8nXDXI— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) 29 июня 2019 г.
По данным агентства, эта фреска была скрыта за стеной церкви более 900 лет.
Ранее сообщалось, что в Варминско-Мазурском воеводстве Польши в поселении Мамерки начались поиски Янтарной комнаты, похищенной в годы Великой Отечественной войны нацистами из Царского Села.