В Риме обнаружили фреску времён раннего Средневековья

В римской церкви Святого Алексея на Авентинском холме обнаружили фреску времён раннего Средневековья. Об этом сообщает агентство ANSA.

По данным агентства, эта фреска была скрыта за стеной церкви более 900 лет.

Ранее сообщалось, что в Варминско-Мазурском воеводстве Польши в поселении Мамерки начались поиски Янтарной комнаты, похищенной в годы Великой Отечественной войны нацистами из Царского Села.