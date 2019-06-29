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В Риме обнаружили фреску времён раннего Средневековья 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
В римской церкви Святого Алексея на Авентинском холме обнаружили фреску времён раннего Средневековья. Об этом сообщает агентство ANSA.
Отмечается, что на ней изображены святой, в честь которого освещён храм, и Иисус Христос.
По данным агентства, эта фреска была скрыта за стеной церкви более 900 лет.
Ранее сообщалось, что в Варминско-Мазурском воеводстве Польши в поселении Мамерки начались поиски Янтарной комнаты, похищенной в годы Великой Отечественной войны нацистами из Царского Села.
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Наука , Наука и техника , Иисус Христос , Рим
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