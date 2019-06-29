Российского космонавта Новицкого наградили орденом Почетного легиона

Российский космонавт Олег Новицкий , который в 2016-2017 годах летал на Международной космической станции (МКС) вместе с французским астронавтом Тома Песке, получил орден Почётного легиона, сообщила посол Франции России Сильви Берманн.

Новицкий был командиром пилотируемого корабля "Союз МС-03", который полетел на МКС в ноябре 2016 года вместе с французом Тома Песке и американкой Пегги Уитсон . Новицкий и Песке возвратились со станции на Землю в июне 2017 года.

"Рада вручить Олегу Новицкому, лётчику-космонавту, герою Российской Федерации, знаки отличия кавалера ордена Почетного легиона, чтобы отметить его роль в укреплении французско-российских отношений в области пилотируемой космонавтики, в том числе с Тома Песке", — написала она в Twitter.

Орден Почетного легиона — французский национальный орден, являющийся высшим знаком отличия, почета и признания особых заслуг. Он был учрежден Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру Ордена Святого Людовика. Орденом отмечаются самые выдающиеся заслуги перед Францией.