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Российского космонавта Новицкого наградили орденом Почетного легиона 

РИА Новости + ещё 1 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский космонавт Олег Новицкий, который в 2016-2017 годах летал на Международной космической станции (МКС) вместе с французским астронавтом Тома Песке, получил орден Почётного легиона, сообщила посол Франции в России Сильви Берманн.
Новицкий был командиром пилотируемого корабля "Союз МС-03", который полетел на МКС в ноябре 2016 года вместе с французом Тома Песке и американкой Пегги Уитсон. Новицкий и Песке возвратились со станции на Землю в июне 2017 года.
"Рада вручить Олегу Новицкому, лётчику-космонавту, герою Российской Федерации, знаки отличия кавалера ордена Почетного легиона, чтобы отметить его роль в укреплении французско-российских отношений в области пилотируемой космонавтики, в том числе с Тома Песке", — написала она в Twitter.
Орден Почетного легиона — французский национальный орден, являющийся высшим знаком отличия, почета и признания особых заслуг. Он был учрежден Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру Ордена Святого Людовика. Орденом отмечаются самые выдающиеся заслуги перед Францией.
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Наука , Наука и техника , Олег Новицкий , Пегги Уитсон , Франция
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