Бактериальный апокалипсис. Микробы больше не боятся антибиотиков

От бактерий, устойчивых к антибиотикам, уже сейчас в мире умирают десятки тысяч людей. А к 2050 году супербактерии смогут убивать до 10 миллионов человек в год, прогнозируют ученые. Но шанс спасти ситуацию еще есть.

Без антибиотиков плохо, а с ними, оказывается, еще хуже. Мы глотаем их при любом недомогании, свято веря, что болезнь как рукой снимет. А выходит, наоборот. Бесконтрольный прием антибиотиков создает идеальные условия для бактерий, которые получают возможность узнать противника и научиться ему противостоять. Это как в бою — старая тактика не работает. Кроме того, мы бросаем пить антибиотик, как только состояние немного улучшается, тем самым помогая бактериям вырабатывать устойчивость к препарату.

Эта проблема появилась не вчера. Другое дело, что резистентные бактерии, устойчивые к большому набору антибиотиков, сейчас стали появляться с большей скоростью, рассказала в эфире радио Sputnik профессор кафедры цитологии и гистологии, заместитель руководителя лаборатории Центра алгоритмической биотехнологии и руководитель магистерской программы по биоинформатике Санкт-Петербургского университета Алла Лапидус.