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Скелет мамонта обнаружили на острове Котельный 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Особой удачей для ученых во время раскопок стали найденные на бивнях мамонта следы обработки.
Ученые обнаружили на острове Котельный, который является самым большим островом в архипелаге Новосибирских островов, скелет огромного мамонта.
Эксперты приехали на место, чтобы выдолбить из толщи льда другую палеонтологическую ценность — тушу карликового мамонта, обнаруженную еще в прошлом году.
Однако этим летом температура воздуха на острове прогрелась до рекордных 20 градусов тепла. Реки вскрылись, поэтому останки затопило. На помощь ученым пришли местные жители. Вмерзший в лед огромный череп они заметили давно и сообщили о нем палеонтологам.
Особой удачей во время раскопок стали найденные на бивнях следы обработки. Ученые считают, древние охотники не смогли унести с собой огромную тушу и разделали добычу прямо на месте. Скелет уже доставлен в Якутск. Точный возраст находки покажет радиоуглеродный анализ.
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Наука , Наука и техника
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