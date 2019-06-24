Helsingin Sanomat (Финляндия): почему один зарабатывает больше другого?

Наследственные факторы и обстоятельства определяют большую часть того, какого уровня зарплаты сможет достичь человек. Как показывает финское исследование, воспитание играет незначительную роль. Результаты исследования, о которых рассказывается в статье Helsingin Sanomat (Финляндия) , основываются на наблюдениях практически за всеми финскими неидентичными близнецами одного пола и идентичными близнецами, которые родились в период с 1950 по 1957 год.

Успешные люди, безусловно, могут благодарить своих родителей за жизненную философию и воспитание.

Однако значимость семьи в вопросе успешности детей гораздо меньше, чем принято полагать. Об этом свидетельствуют исследования психогенетики.

Мы можем поблагодарить родителей за наше резюме, но воспитание будет не самым главным фактором их влияния на нашу жизнь. В первую очередь родители влияют на своих детей через гены.

К такому выводу пришли финские экономисты Ари Хюютинен (Ari Hyytinen), Пекка Илмакуннас (Pekka Ilmakunnas), Эдвард Йоханссон (Edvard Johansson) и Отто Тойванен (Otto Toivanen) в исследовании близнецов, которое недавно было опубликовано в научном издании «Журнал экономического неравенства» (The Journal of Economic Inequality).

Они заметили, что различия в трудовых доходах и доходах от капитала объясняются в первую очередь генами. У мужчин наследственные факторы объясняли 54% разницы в зарплате, у женщин — 39%.

«У женщин более прерывистая карьера, у них чаще возникает выбор — работать или оставаться дома. Это объясняет, почему наследственность проявляется у женщин в вопросе доходов меньше», — отмечает Илмакуннас, заслуженный профессор экономики Университета Аалто.

Гены воздействуют на доходы через предпочтения, здоровье, умственные способности, индивидуальные качества и склонность к рискам. Эти характеристики, в свою очередь, определяют образование, выбор работы и сказываются на продвижении по службе.

«В Финляндии тоже можно отметить, что общительные люди зарабатывают больше», — говорит Илмакуннас.

Результаты исследования основываются на наблюдениях практически за всеми финскими неидентичными близнецами одного пола и идентичными близнецами, которые родились в период с 1950 по 1957 год. Исследователи изучали уровень дохода этих людей, когда они находились в возрасте с 33 до 59 лет, то есть были профессионально активны.

При сравнении идентичных и неидентичных близнецов можно установить объем воздействия генетики и окружения на образование, черты характера, уровень интеллекта или доходы.

И хотя экономисты изучали именно близнецов, выводы исследования применимы ко всем людям. Благодаря близнецам можно создать естественную ситуацию для проведения эксперимента, в котором исследователи могут определить роль генов и окружающей среды в судьбах людей.

У идентичных близнецов один генотип, то есть в каждой клетке близнецов представлены одинаковые гены.

Обычно их воспитывают в одной семье, в детстве они живут в одной местности, учатся в одной школе. Эти условия являются для них общими, и исследователи называют эту общность «разделенной средой».

Таким образом, если идентичные близнецы во взрослом возрасте отличаются друг от друга, к примеру, образованием и уровнем доходов, это говорит о том, что различия вызваны не одинаковыми генами и средой воспитания. Но эти факторы у них одинаковы, поэтому не объясняют возникших различий.

Различия между идентичными близнецами, которые выросли в одной семье, можно объяснить факторами окружения, с которыми они сталкиваются в личном порядке. Таковыми могут быть круг друзей, тяжелая болезнь, неудачные отношения или неожиданно появившееся предложение по работе.

Существует бесконечное число факторов окружения, оказывающих влияние на судьбу каждого человека в отдельности, их невозможно систематизировать.

Исследователь психогенетики Антти Латвала (Antti Latvala) из Университета Хельсинки полагает, что индивидуальные факторы воздействуют на человека так же сильно, как и гены.

«Воздействие на уровне генетики формируется из очень большого количества небольших случаев незначительного воздействия. Не существует никаких генов богатства или бедности. Есть большой набор генов, у которых есть очень маленькое воздействие. Но если их собрать вместе, они будут иметь большое значение», — говорит Латвала.

«В окружении тоже могут существовать различные незначительные факторы, которые складываются в картину общего воздействия».

Исследователи, изучавшие близнецов, сравнивают идентичных и неидентичных близнецов между собой. У неидентичных близнецов имеется примерно 50% общих генов с братьями и сестрами. Их объединяет и среда воспитания.

Если идентичные близнецы по своим доходам более похожи друг на друга, чем неидентичные, можно сделать вывод, что на эту черту воздействуют гены. Отмеченная разница в сходстве свидетельствует о силе наследственных факторов.

В сравнении отмечается и роль общего окружения. Если неидентичные близнецы больше похожи друг на друга, чем это можно объяснить генами, этот излишек можно объяснить единой средой воспитания.

Во многих исследованиях показано, что индивидуальное окружение человека оказывалось более влиятельным фактором, чем общая среда. Роли индивидуального окружения и генов вместе со старением человека даже усиливались.

«Если мы будем изучать детство, например, вес в детском возрасте, мы отметим долю воздействия общей среды. Однако если мы будем следить за дальнейшим развитием жизни людей, воздействие общей среды станет меньше. Это проявляется во многом», — говорит Латвала.

Взрослея, люди начинают принимать собственные решения о своей жизни. Они могут реализовывать собственные склонности, воздействие семейного окружения уменьшается. В таких случаях также увеличивается доля генов, объясняющих различные склонности в деятельности человека.

По мнению Латвалы, родители, естественно, думают, что для будущего детей важно, как они сами ведут себя с детьми. Однако родители забывают о воздействии их собственных генов.

«Если у родителей есть высшее образование, они передают своим детям гены, которые помогут ребенку стать успешным в школе. В то же время родители предлагают детям среду воспитания, в которой много читают. Однако среда воспитания может не иметь такого значения, как гены, которые родители передали своим детям», — поясняет Латвала.

В исследовании, которое Илмакуннас провел со своими коллегами, индивидуальное окружение играло примерно ту же роль в разнице доходов, что и гены. Однако роль домашних условий и прочего общего окружения приближалась к нулю.

В исследованиях, проведенных в других странах, воздействие среды воспитания на разницу индивидуумов в доходах в среднем составляло примерно 10%. В сравнении с воздействием генов и факторов окружения это немного.

Исследуемая группа финских близнецов училась в школе до проведения в Финляндии образовательных реформ. В те годы детей разделяли по классам разной специализации уже в возрасте 11 лет.

Это может усиливать роль индивидуальных факторов окружения в данной возрастной группе в сравнении с поколением, получившим образование после школьной реформы.

Известно, что школьная реформа подняла уровень равноправия в финском образовании, и это усилило проявление наследуемых черт в обучении.

«Когда возможности образования расширяются, воздействие генетических факторов, проявляющихся при получении образования, растет. Это было зафиксировано в Норвегии», — говорит Илмакуннас.

В условиях более равноправных возможностей социальные препятствия не так сильно ограничивают реализацию врожденных склонностей.

В своем исследовании Илмакуннас вместе с коллегами заметили, что количество лет обучения не связано с уровнем доходов. Разницу в доходах скорее можно объяснить областью, в которой получено образование, а не его длительностью.

«Магистр гуманитарных наук может зарабатывать значительно меньше, чем профессионал высокого уровня, отучившийся в техническом училище», — говорит Илмакуннас.

Исследования психогенетики иногда вызывают негативную реакцию в обществе. Считается, что психогенетика говорит исключительно о том, что различия в обществе связаны только с биологическими особенностями человека.

Никто не обращает внимание на то, что в исследовании подчеркивается и большая роль окружения.

То, что какие-то черты являются врожденными и биологическими, не значит, что их нельзя изменить. Мы ведь меняем свое плохое зрение, надевая очки.

«Мы отводим довольно большую роль наследственности, но это не значит, что со следующей из этого разницей в доходах ничего нельзя поделать. Общество может выровнять уровень доходов при помощи системы налогов и перераспределения доходов», — напоминает Илмакуннас.

Иногда исследования с участием близнецов и их результаты могут быть ограничены тем, что в них принимают участие успешные семьи. Люди, испытывающие финансовые трудности, обычно не принимают участие в подобных исследованиях.

У финских данных такого недостатка нет, поскольку в исследовании учитывались практически все близнецы определенного возраста, живущие в Финляндии.