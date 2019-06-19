Гибель современной цивилизации ускорилась

Ученые Аляскинского университета в Фэрбенксе ( США ) обнаружили, что вечная мерзлота в арктической части Канады начала таять на 70 лет раньше срока, установленного прогнозом. Это указывает на то, что глобальный климатический кризис, который затронет человеческую цивилизацию, наступает быстрее, чем считали исследователи. Об этом пишет издание The Guadian.

По словам специалистов, череда необычайно жарких лет дестабилизировала верхние слои криолитозоны, которые сохранялись в течение тысячелетий. Это свидетельствует о том, что климат на Земле сейчас становится жарче, чем за последние пять и более тысяч лет. Данные, указывающие на катастрофическую ситуацию, были собраны во время экспедиции в отдаленные места Арктики, включая заброшенную радиолокационную базу времен холодной войны.

Быстрое таяние вечной мерзлоты может привести к высвобождению огромного количества парниковых газов. Возникнет петля обратной связи, которая, в свою очередь, поспособствует еще большему повышению температуры. Даже если обязательства по сокращению выбросов в соответствии с Парижским соглашением 2015 года будут выполнены, люди, вероятно, не смогут предотвратить дальнейшее увеличение температуры.

Ранее в июне сообщалось, что австралийские эксперты из Мельбурна представили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде подошла к концу своего существования. Причинами скорого коллапса называются изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис.