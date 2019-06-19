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В людях нашли неизвестные «куски» неандертальцев 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: FilmStills / Globallookpress.com
Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе нашли в ДНК современного человека новые куски генома неандертальцев и других древних людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Древняя ДНК располагается в центромере — центральном участке хромосомы, которые связывают две ее части (хроматиды). При делении материнской клетки обе хроматиды, каждая из которых обладает одним и тем же набором генов, расходятся в разные стороны, попадая в дочерние клетки. ДНК центромеры преимущественно состоит из повторяющихся последовательностей, что делает сложным создание точной генетической карты этого участка.
Поскольку центромера не участвует в кроссинговере — процессе обмена участками между гомологичными хромосомами, — в ней существуют идеальные условия для существования древних генетических последовательностей, которые не подвергаются изменениям. Это, в свою очередь, позволяет выделить гаплотипы — совокупности неизменяемой ДНК, унаследованные от далеких предков. В англоязычной литературе центромерный гаплотип называется «ценхапом» (cenhap).
Исследователям удалось идентифицировать ценхапы у плодовых мушек. Затем они использовали тот же метод для анализа центромерных нуклеотидных последовательностей человека из базы данных 1000 Genomes Project. В одной только Х-хромосоме было обнаружено несколько ценхапов, характеризующих генетическую родословную человека на протяжении полмиллиона лет. В 11-ой хромосоме был обнаружен гаплотип, который не имеют коренные жители Африки. Он возник 700 тысяч лет назад, когда предки неандертальцев отделились от линии предков человека. А центромера 12-ой хромосомы также содержит еще более древний архаичный гаплотип, происходящий от неизвестного предка.
У людей насчитывается около 400 генов, кодирующих одорантные рецепторы (отвечают за обоняние), при этом 34 из них находятся в пределах центромеры 11-ой хромосомы. Исследователи считают, что неандертальская ДНК обусловила способность современного человека чувствовать некоторые запахи.
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