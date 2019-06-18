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Раскрыта судьба древних цивилизации в Америке 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: Frank Mayle / University of Reading
Ученые Университета Юты оценили воздействие, которое оказали Средневековый климатический оптимум и Малый ледниковый период на племена и поселения коренных американцев, живших в бассейне реки Амазонки. Оказалось, что одни социальные системы пришли в упадок, а другие оказались устойчивы к климатическим изменениям. Об это сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи проанализировали палеоклиматические и археологические данные в шести регионах Амазонии: побережье Гвианы, Льянос-де-Моксос, а также Восточная, Центральная, Юго-Западная и Южная Амазонка. Специалисты оценили изменения в растительном покрове, количестве осадков, практиках ведения сельского хозяйства и социальной структуре. Последняя определялась по артефактам (глиняная посуда), архитектуре, захоронениям, наличию каналов и оборонительных сооружений.
Оказалось, что социальные системы Амазонии двигались по, как минимум, двум социальным траекториям, определяющим их судьбу. Одни находились на пике развития, и для них было характерно интенсивное земледелие с небольшим числом возделываемых культур. Выщелачивание почвы и другие негативные экологические последствия сделали их уязвимыми к изменению климата. Хотя они могли добиться краткосрочных улучшений, такие бедствия, как многолетняя засуха приводили их к коллапсу.
В тех же условия другие социальные группы могли даже процветать. Они зависели от агролесоводства, то есть выращивали плодоносящие деревья. Это делало их устойчивыми к климатическим изменениям в долгосрочной перспективе. Однако это не защищало их от конфликтов с людьми, покинувшими неблагоприятные регионы.
По словам ученых, в настоящее время в ряде регионов планеты наблюдается аналогичная ситуация. Например, сельскохозяйственное производство в Эфиопии зависит от осадков, которые в последние годы становятся все более ненадежными. Это побуждает молодые поколения мигрировать в Европу.
Средневековым климатическим оптимумом называют эпоху относительно теплого климата в северном полушарии в X-XIII веках. За ним последовал Малый ледниковый период, в который произошло глобальное похолодание, продлившееся вплоть до 19 века.
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