Биологи раскрыли секрет «щенячьих глаз»

Собаки освоили своеобразную мимику, чтобы лучше ладить с человеком. В процессе одомашнивания у них сформировалась лицевая мышца, которая позволяет приподнимать внутреннюю часть бровей, и в результате у них получается всем знакомый добрый и грустны взгляд. К такому вывод пришли ученые из Портсмутского университета ( США ), сообщает "Мир 24".

Как отмечают ученые, у волков, ближайших родственников собак, такой особенности нет. Также ее лишены сибирские хаски — одна из самых древних пород собак. Считается, что люди начали приручать волков около 33 тысяч лет назад. Исследователи сравнили анатомию и поведение диких и домашних животных и отметили, что лицевая мускулатура у собак и волков схожа, за исключением области вокруг глаз. У собак наблюдается плотная мышечная структура, у волков — скудное и неоднородное скопление мышечных волокон, причем мышца, которая отвечает за "щенячий взгляд", у диких волков почти полностью отсутствует.

"Мы считаем, что удивительно быстрые изменения мышц лица могут быть напрямую связаны с усиленным социальным взаимодействием собак и людей", — заявила автор исследования, психолог Джулиана Камински. Также ученые отметили, что приподнятая бровь у собак повторяет мимику людей, которые испытывают грусть. Такое выражение делает питомца похожим на расстроенного ребенка, поэтому у людей появляется иллюзия эмоционального общения с животным, и они склонны оказывать ему больше заботы.

Ранее глава Национальной кинологической ассоциации заявил, что занятые люди, которые появляются дома лишь на несколько часов в сутки, совершают ошибку, заводя питомцев.