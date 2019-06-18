В Казахстан вернут опаснейшего хищника, истребленного полвека назад

Казахстане готовятся возродить популяцию одного из самых опасных хищников — каспийского тигра, обитавшего когда-то на обширной территории от севера Турции до Дальнего Востока. Генетически близок ему или даже, возможно, идентичен амурский тигр. Ученые уверены, что этот подвид приживется в новых условиях.

Последнее испытание джульбарса

Поголовье тигров насчитывает всего несколько тысяч особей. Ученые полагают, что им грозит исчезновение, если их не охранять. Поэтому охота на тигров запрещена во всем мире.

Тигры как вид сформировались на территории Китая примерно два миллиона лет назад и быстро распространились по Азии. В конце последнего ледникового периода, около десяти тысяч лет назад, они чуть не вымерли. Немногочисленная популяция осталась только на востоке Китая и, пройдя генетическое "бутылочное горлышко", освоила прежний ареал.

Постледниковые тигры разделились на девять подвидов, три из которых уже исчезли с лица земли — не без помощи человека. В том числе каспийский тигр — его также называют туранским, или джульбарсом. Он обитал в Турции, на Кавказе, в Средней Азии, Иране Ираке , на севере Китая.

Люди активно истребляли каспийского тигра из-за ценной шкуры. В заповеднике "Тигровая балка" в Таджикистане он еще встречался в середине 1950-х. Последнего застрелили в Турции в 1970 году. Ни одной особи не осталось и в неволе.

Генетики исследуют ДНК из черепов и шкур

В 2009 году ученые секвенировали ДНК двух десятков каспийских тигров, чьи шкуры и костные останки хранятся в зоологических музеях мира, и сравнили с другими подвидами.

Выяснилось, что ближайший генетический родственник джульбарса — амурский тигр. У них различается всего один нуклеотид в одном участке гена COI. Обе ветви разошлись примерно тысячу лет назад, когда их общий предок осваивал новые места обитания на Дальнем Востоке и в Азии. Распространение шло по Шелковому пути.

Генетическое различие обнаружили только у трех особей из двадцати, а это означает, что каспийский и амурский тигры могут быть одним подвидом. Чтобы это уточнить, нужно исследовать больше образцов от разных особей. Сейчас известно о 46 чучелах, черепах, шкурах, хранящихся в музеях и частных коллекциях.

Логово и добыча для хищников

Вероятная идентичность двух подвидов дает надежду на восстановление популяции в Средней Азии. Эту идею активно обсуждают в научном сообществе. Проблема в том, что каспийский тигр обитал в очень специфических экологических условиях. Ему нужны пойменные леса — тугаи и заросли тростника вокруг озер. Там он скрывается, отдыхает и выслеживает добычу.

Питался джульбарс главным образом кабаном и бухарским оленем, а также косулей, сайгаком. Для успешной охоты нужно не менее трех десятков копытных на один квадратный километр. И вообще требуется обширная территория, потому что на ста квадратных километрах могут сосуществовать не более двух-трех тигров.

Сравнив разные варианты, ученые поняли, что подходящие условия удастся обеспечить только в двух местах в Казахстане: в дельте Сырдарьи и на южном побережье озера Балхаш, включая дельту реки Или. Там после прекращения сельскохозяйственной деятельности начали восстанавливаться тугаи и заросли тростника.

Однако в дельте Сырдарьи слишком большая плотность населения, поэтому в итоге выбрали второй вариант. В 2017 году правительство Казахстана выделило 415 тысяч гектаров земли для проекта по восстановлению туранского тигра. При поддержке Фонда дикой природы там организовали резерват "Иле-Балхаш".

Сейчас выпускать тигров нельзя, поскольку им просто не хватит добычи. Поголовье диких кабанов и косуль мало, нет бухарского оленя. Первых представителей этого вида привезли из Сырдарья-Туркестанского природного парка зимой.

Подсчитано, что для интродукции амурского тигра хватит трех групп по пятнадцать особей. По оптимистичному сценарию, через 50 лет их станет уже девять десятков. Чтобы популяция приобрела устойчивость, нужно не менее сотни тигров разного возраста.

Сотрудникам резервата предстоит решить проблему браконьерства, которое все еще распространено в этих местах, и наладить систему спасения тугая и тростниковых зарослей от пожаров. В этом не обойтись без поддержки местных жителей.

Замаячила экологическая катастрофа

Амурский тигр, как все большие кошки, хорошо приспосабливается к новым условиям и чрезвычайно живуч. За последние 65 лет его численность заметно выросла. Сейчас в природе обитают порядка 540 особей. Из них вполне можно взять без ущерба для популяции группу животных. С Россией об этом договорились еще в 2010 году.

Около пятисот амурских тигров содержатся в разных странах в неволе. Из них тоже можно отобрать генетически здоровых особей и переселить в Казахстан.

Среди успешных примеров реинтродукции хищников в дикую природу — перемещение южнокитайских тигров в Южную Африку, хорошо приживается популяция техасских пум во Флориде, изначально состоявшая из восьми особей. Канадскую рысь переселили на плато Колорадо — к южной границе ареала этого вида.

Ученые уверены, что амурский подвид освоится в Казахстане и приспособится к суровым зимам благодаря густому подшерстку. Главный риск — обмеление реки Или, истоки которой находятся в китайской провинции Синьцзян. Развитие сельского хозяйства там требует усиленного орошения. Китайцы уже отбирают до 15 процентов речного стока.

Оскудение стока грозит катастрофой: Балхаш обмелеет, засолится, леса-тугаи и тростники деградируют. Если отбор воды из реки продолжит расти такими же темпами следующие полвека, интродукция, которую планируют начать в 2025 году, окончится неудачей.