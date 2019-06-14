Новейшие технологии поставили под вопрос теорию эволюции

Исследователи из Университета Квинсленда выдвинули новую теорию происхождения всего живого на Земле — в этом им помогли новейшие технологии.

Как рассказала один из авторов теории Санди Дегнан, ученые проанализировали РНК и воссоздали эволюционную историю каждой клетки, на основе чего сравнили подобные типы клеток.

Выяснилось, что прародителем многоклеточных форм жизни был не организм, напоминающий губку, как считает теория эволюции. Исходный организм был похож, скорее, на набор трансформируемых клеток — своего рода стволовая клетка животного мира.

Ученые указывают, что их гипотеза может поспособствовать изучению стволовых клеток человека, а также механизмов образования онкологии, сообщается на официальном сайте Университета Квинсленда.

Ранее исследователи из университета Монпелье (Франция) предложили объяснение одного из самых загадочных фактов эволюции — перехода многоклеточных существ от бесполого размножения к половому.

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