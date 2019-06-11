Следы «конца света» нашли в Шотландии

Учёные из Великобритании обнаружили кратер астероида, который упал на Землю около 1,2 млрд лет назад. По предположениям исследователей, небесное тело имело диаметр около километра и повлияло на изменение климата в Северном полушарии планеты.

Учёные опубликовали отчёт о многолетней работе в журнале Journal of the Geological Society. Отмечается, что на поиски кратера у исследователей ушло около десяти лет. Впервые гипотеза о том, что на территории Шотландии может существовать огромная воронка после падения астероида, появилась во время экспедиции в 2008 году. Автор исследования Кен Амор сначала обнаружил необычный красный песчаник у прибрежной деревни Стор, особенности породы которого оказались схожи с материалами, найденными около ударного кратера в западной Баварии. Позже оказалось, что песчаник содержит высокую концентрацию палладия и платины, характерных для метеоритов. После изучения разброса пыли и камней, выброшенных в результате удара, учёным удалось определить примерное время и место падения астероида — все данные указывали на пролив Минча, разделяющего острова Льюиса и Харриса.

По оценкам исследователей, столкновения астероида диаметром около километра с Землёй произошло на скорости более 60 тысяч км/ч. В результате образовался кратер шириной почти 20 км.

«Огромные облака пыли и газа разлетелись во всех направлениях от места удара. То, что осталось от кратера, погружено в воду глубиной 200 метров и покрыто отложениями», — приводятся в работе слова Амора.

В перспективе кратер планируется изучить с помощью сейсмологических методов, а также выяснить откуда прилетел метеор. Кроме того, в планах исследователей определить точный возраст кратера и оценить влияние астероида на изменение климата в Северном полушарии планеты.