Царский сюрприз: в Эстонии нашли клад в снаряде времен Первой мировой

Больше пяти тысяч царских рублей времен последнего русского императора Николая II пролежали в земле более 100 лет.

Эстонии нашли снаряд времен Первой мировой войны, в котором вместо взрывчатки находились банкноты времен последнего русского императора Николая II. Более пяти тысяч царских рублей пролежали в земле более века, однако не потеряли своей сохранности.

Болванку обнаружили строители на пустыре, после чего сразу же вызвали саперов. Последние то и обнаружили внутри 150-миллиметрового снаряда тайник, в котором находилось больше пяти тысяч рублей начала прошлого века.

Отмечается, что все купюры — в отличном состоянии. Саперы передадут находку историкам, которым придется теперь поломать голов