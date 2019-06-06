Археологи нашли в Австрии древнейшие сушки на Земле

Ученые обнаружили в одном из древних укреплений на территории Австрии крайне необычные артефакты — несколько "сушек", высушенных колец из теста, похожих по форме на ткацкие грузила. Их описание и возможное предназначение были раскрыты в журнале PLoS One.

"Древние пекари готовили не только хлеб. Эти странные артефакты, похожие по форме на итальянские бублики-тараллини, были найдены рядом с вполне нормальными глиняными грузилами. Подобные открытия помогают нам по-новому взглянуть на символизм, разнообразие блюд и диету древних европейцев", — рассказывает Андреас Хайсс (Andreas Heiss) из Археологического института АН Австрии в Вене.

В последние годы археологи начали активно интересоваться тем, как была устроена повседневная жизнь, верования и традиции людей, живших в Европе во время каменного и бронзового века. Благодаря интеграции методов химии, генетики и других "точных" наук, им удалось раскрыть предназначение многих загадочных культовых объектов и артефактов того времени.

К примеру, год назад ученые нашли следы человеческих жертвоприношений, в том числе женщин и детей, неподалеку от своеобразного деревянного "Стоунхенджа", недавно открытого в окрестностях Берлина. Немецкие археологи нашли рядом с этим памятником культуры большое число человеческих костей, а также множество ритуальных предметов, указавших на его предназначение и возможные причины появления столь жестоких традиций.

С другой стороны, в этом году генетики показали, что таинственные дольмены и прочие мегалитические постройки, в том числе уменьшенные "копии" Стоунхенджа, были не обсерваториями, жертвенниками или храмами, а своеобразными "семейными" кладбищами первых фермеров Европы. Это открытие помогло ученым уточнить пути распространения цивилизации по субконтиненту.

Хайсс и его коллеги раскрыли еще одну интересную тайну этой исторической эпохи, проводя раскопки на территории укрепленного городища бронзового века, найденного в окрестностях деревни Стилфрид на северо-востоке Австрии в конце 1960 годов.

Их интересовали различные артефакты, связанные с зарождением фермерского искусства, а также с повседневной жизнью и диетой местных жителей. Для этого ученые систематически проанализировали уже найденные артефакты из Стилфрида, а также провели свои собственные раскопки в поисках обгорелой органики, грязной посуды, а также других пищевых останков.

Эти поиски принесли массу вполне ожидаемых находок — археологи нашли большое количество зерен пшена, ячменя, разных сортов дикой и культурной пшеницы, а также множество других съедобных растений. С другой стороны, им удалось открыть и крайне необычную вещь, проводя раскопки на месте, где в далеком прошлом предположительно был выкопан подземный амбар.

Рядом с ним, находился дом, частично сгоревший в далеком прошлом. Разбирая его обломки, найденные еще в 1970 годах, Хайсс и его коллеги обнаружили нетронутый огнем уголок, где сохранилась посуда и утварь, а рядом с ними — частично обгоревшие глиняные кольца и фрагменты органики.

Потратив много времени на очистку этих артефактов от лака и прочих защитных средств, которыми их обработали обнаружившие их ученые, авторы статьи извлекли небольшие кусочки материи из этих колец, вычислили их возраст и проанализировали их химический состав.

К удивлению ученых, все кольца представляли собой кусочки из высушенного пресного теста, приготовленного из высококачественной пшенично-ячменной муки тонкого помола. Все они были приготовлены пекарями в одно и то же время, в конце второго тысячелетия до нашей эры, и имели схожие размеры, форму и массу.

Высокое качество изготовления и необычная форма этих сушек, как считают исследователи, говорит о том, что они играли важную роль в культурной или религиозной жизни обитателей Стилфрида.

Хлеб и другие продукты из злаков играют важную роль в обрядах многих современных религий. Вполне возможно, что эти традиции появились еще во времена зарождения фермерского искусства и его распространения по Земле, заключают исследователи.