Ученые научили роботов-тараканов самостоятельно переворачиваться

Ученые Калифорнийского университета в Беркли создали обновленных тараканов VelociRoACH. Их снабдили поликарбонатными изогнутыми панцирями, с двух сторон которого расположены прорезиненные ленты. Они увеличивают сцепление между панцирем и поверхностью. Теперь упавший на спину таракан может перевернуться, если ему в бок врежется «сородич», пишет Hi-News.ru.

Инженеры разрабатывают роботизированных тараканов VelociRoACH уже десять лет. Ученые добиваются их максимальной реалистичности и маневренности. Чтобы научить искусственных тараканов переворачиваться со спины, в 2017 году их оснастили хвостами. Проблема была решена, но у настоящих насекомых таких хвостов нет. Исследователи продолжили искать выход. И нашли — теперь роботы могут встать благодаря панцирям и командной работе.

Ученые обнаружили, что переворачивание насекомых напрямую зависит от угла их столкновения. При прямом столкновении тараканы переворачиваются в 87% случаев, но при увеличении угла на 30 или 45 градусов, успешность достигает 100%. Важную роль в этом процессе играет форма панциря. Если бы она была круглой, то имела бы множество центров вращения, что затрудняет переворачивание. Поэтому инженеры использовали цилиндрическую форму.