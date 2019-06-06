Ученые Калифорнийского университета в Беркли создали обновленных тараканов VelociRoACH. Их снабдили поликарбонатными изогнутыми панцирями, с двух сторон которого расположены прорезиненные ленты. Они увеличивают сцепление между панцирем и поверхностью. Теперь упавший на спину таракан может перевернуться, если ему в бок врежется «сородич», пишет Hi-News.ru.
Инженеры разрабатывают роботизированных тараканов VelociRoACH уже десять лет. Ученые добиваются их максимальной реалистичности и маневренности. Чтобы научить искусственных тараканов переворачиваться со спины, в 2017 году их оснастили хвостами. Проблема была решена, но у настоящих насекомых таких хвостов нет. Исследователи продолжили искать выход. И нашли — теперь роботы могут встать благодаря панцирям и командной работе.
Ученые обнаружили, что переворачивание насекомых напрямую зависит от угла их столкновения. При прямом столкновении тараканы переворачиваются в 87% случаев, но при увеличении угла на 30 или 45 градусов, успешность достигает 100%. Важную роль в этом процессе играет форма панциря. Если бы она была круглой, то имела бы множество центров вращения, что затрудняет переворачивание. Поэтому инженеры использовали цилиндрическую форму.
Ранее инженеры из Гарвардского университета изобрели робота-таракана, который может наведываться с инспекцией в труднодоступные места технических изделий. HAMR-E способен передвигаться по вертикальным поверхностям и «вниз головой».. Ожидается, что особый интерес к новинке проявят в сфере производства двигателей, в том числе реактивных: робот способен осматривать их изнутри.