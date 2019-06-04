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Раскрыта загадка исчезнувшей древней цивилизации 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Eugene Hoshiko / AP
Ученые Орегонского университета (США) пришли к выводу, что Кхмерская (Ангкорская) цивилизация, существовавшая в IX-XV веках, не была разграблена и уничтожена тайским государством Аютия, как считалось ранее. Исследователи полагают, что империя пережила период упадка, а ее народ адаптировался к новым условиям. Об этом сообщает издание Science Alert.
Археологи провели раскопки в пределах гигантского храмового комплекса Ангкор-Ват, который располагается в Камбодже и был построен во времена процветания Кхмерской империи. Они изучили курганы, окружающие комплекс, и обнаружили остатки сгоревшей пищи, фрагменты керамики и другие артефакты. По мнению ученых, люди, жившие в окрестностях Ангкор-Ват, работали в самом храме.
Результаты радиоуглеродного датирования показали, что территория вокруг храма была заселена в XI веке, до того, как Ангкор-Ват был построен. В XII веке люди воздвигли само культовое сооружение, после чего была создана система курганов и прудов. Однако затем следы человеческий деятельности исчезают вплоть до начала XV века. Курганы были заброшены, но не сам храм. Его окрестности вновь оказались заселены в период, в который, как считается, Ангкор был разграблен Аютией, и использовались до XVII-XVIII веков.
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Наука , Наука и техника , США
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