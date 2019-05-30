Зоологи открыли новый вид лазающих полозов

Международная команда ученых изучила генетическое и географическое распределение сарматского полоза (Elaphe sauromates) и обнаружила, что к нему причисляли ранее неизвестный вид. Имя последнему дали в честь древнего государства Урарту. Исследование опубликовано в PeerJ.

Род лазающие полозы, или крысиные змеи, (Elaphe) из семейства ужеобразные известны с миоцена (23,03 — 5,333 миллиона лет назад). Сегодня его редставители распространены в Северной и Центральной Америке, Азии, Южной и Центральной Европе. Они предпочитают аридные ланшафты или тропические леса, большую часть жизни проводят на деревьях, умерщвляют мелких позвоночных в тесных объятиях змеиных колец. Неядовитый представитель рода сарматский полоз (Elaphe sauromates) в длину достигает от 1,2 до 1,5 м, характерную окраску составляют продольные черные пятна на песочной спине. В середине каждой светлой чешуйки имеется тёмное пятно. Ареал обитания сарматского полоза включает в себя Турцию, Азербайджан, Армению, Грузию, Ирак, Иран и Россию.

Исследователи реконструировали филогеографию и проанализировали родство генетических последовательностей популяций E. sauromates, отобранных из разных уголков географического диапазона. Для генетического анализа использовали как фрагменты митохондриальной, так и ядерной ДНК. Основываясь на генетических и морфологических данных, исследователи смогли показать, что сарматский полоз на самом деле состоит из двух разных видов. Генетическая дистанция между двумя видами составляет от 5,80% до 8,24% различий в митохондриальной ДНК.

Один из видов был назван в честь древнего государства Урарту — E. Urartica. Государство существовало между IX и VI веками до н.э. в Армянском нагорье рядом с озером Ван в Турции, где встречается этот новый вид змей. Предки E. Urarticа и E. Sauromates разошлись на границе миоцена и плиоцена (порядка 5,3 миллионов лет назад).