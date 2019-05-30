Из осадочных пород «отжали» воду возрастом в 20 тысяч лет

Команда исследователей из Чикагского и Принстонского университетов изучала отложения известняка на Мальдивских островах, когда обнаружила, что его поры хранят воду со времен последнего ледникового максимума. Исследование было опубликовано в Geochimica et Cosmochimica Acta.

«Раньше мы могли только угадывать свойства морской воды времен последнего ледникового периода по косвенным подсказкам, таким как ископаемые кораллы и химические сигнатуры осадков. Но, судя по всему, что теперь у нас есть настоящий кусок океана возрастом 20 тысяч лет», — заявила ведущий автор исследования комментирует Клара Бляттлер.

Последний ледниковый период, в ходе которого вымерло около 60% мегафауны, продолжался с 110 000 до 11 700 лет назад. В этот период объем ледниковых покровов колебался неоднократно, и последний ледниковый максимум пришелся на 26 500 — 19 000 лет назад. Тогда ледниковые покровы толщиной в 3—4 км застелили часть Северной Америки, Скандинавский полуостров, север Европы и Восточно-Европейской равнины. Накопление воды в твердой фазе привело к тому, что уровень Мирового океана упал на 120—135 метров ниже, а береговые линии простирались на сотни километров дальше современного. Сохранившаяся жидкая вода была более соленой и холодной, чем сегодня.

Ученые исследовали месторождения формирующего Мальдивы известняка, который поднимали со дна океана и отжимали от воды. Команда намеревалась изучить образование осадочных пород позднего олигоцена (33,9—23,03 миллионов лет назад) в зависимости от годового цикла муссонов, однако ученые обратили внимание на то, экстрагированная вода была значительно соленее морской. Анализ поровой воды показал, что химические свойства меняются с ростом глубины. Повышенные концентрации хлоридов и изотопов выделяют среди прочих воду, сохранившую свой состав с последнего ледникового максимума. Участок занимает более 400 м осадочного столба среднего и позднего миоцена.