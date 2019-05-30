Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из осадочных пород «отжали» воду возрастом в 20 тысяч лет 

Индикатор 4 часа назад
Фото: Susan Rushton/Flickr/Indicator.Ru
Команда исследователей из Чикагского и Принстонского университетов изучала отложения известняка на Мальдивских островах, когда обнаружила, что его поры хранят воду со времен последнего ледникового максимума. Исследование было опубликовано в Geochimica et Cosmochimica Acta.
«Раньше мы могли только угадывать свойства морской воды времен последнего ледникового периода по косвенным подсказкам, таким как ископаемые кораллы и химические сигнатуры осадков. Но, судя по всему, что теперь у нас есть настоящий кусок океана возрастом 20 тысяч лет», — заявила ведущий автор исследования комментирует Клара Бляттлер.
Последний ледниковый период, в ходе которого вымерло около 60% мегафауны, продолжался с 110 000 до 11 700 лет назад. В этот период объем ледниковых покровов колебался неоднократно, и последний ледниковый максимум пришелся на 26 500 — 19 000 лет назад. Тогда ледниковые покровы толщиной в 3—4 км застелили часть Северной Америки, Скандинавский полуостров, север Европы и Восточно-Европейской равнины. Накопление воды в твердой фазе привело к тому, что уровень Мирового океана упал на 120—135 метров ниже, а береговые линии простирались на сотни километров дальше современного. Сохранившаяся жидкая вода была более соленой и холодной, чем сегодня.
Ученые исследовали месторождения формирующего Мальдивы известняка, который поднимали со дна океана и отжимали от воды. Команда намеревалась изучить образование осадочных пород позднего олигоцена (33,9—23,03 миллионов лет назад) в зависимости от годового цикла муссонов, однако ученые обратили внимание на то, экстрагированная вода была значительно соленее морской. Анализ поровой воды показал, что химические свойства меняются с ростом глубины. Повышенные концентрации хлоридов и изотопов выделяют среди прочих воду, сохранившую свой состав с последнего ледникового максимума. Участок занимает более 400 м осадочного столба среднего и позднего миоцена.
Индикатор: последние новости
Нобелевские Марри Гелл-Манн. Вглубь «элементарных» частиц Модифицированная древесина способна заменить кондиционеры Из угольной золы извлекли 99% несгоревшего углерода
Комментарии
Наука , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию19
Турция уступила США из-за российских С-400594
Макаревич объяснил концерт у Кремля392
Россияне обрушились на Онищенко312
Зеленский отреагировал на трагедию в Ровенской области81
Видео
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
00:30
ЧП Шереметьево: к месту следуют пожарные расчеты
Происшествия
00:37
Старт регаты в Крыму ознаменовался происшествием
Происшествия
02:58
Сговор против России? Кто требует пересмотра «Евровидения»
Шоу-бизнес Статьи
00:39
«Теперь решился»: Собчак устроила переполох
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение