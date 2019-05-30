В самом опасном регионе планеты найдена жизнь

Пытаясь понять, могут ли живые организмы приспособиться к агрессивной среде Марса, ученые исследовали один из самых ядовитых и соленых регионов на Земле и обнаружили удивительное доказательство своей теории.

Давайте признаем: в сравнении с Марсом наша планета суть биологический рай, пропитанный влагой и, напротив, с относительным отсутствием токсичных химикатов в атмосфере. Но если мы хотим выяснить то, какой могла быть жизнь на Красной планете, то охотиться за ней надо в соответствующих условиях. Но можно ли найти таковые на Земле? Конечно можно.

Геотермальная зона Даллол в Эфиопии отлично подходит под определение «локальный филиал Ада». Исследователи обнаружили, что в минералах одного из многочисленных горячих сернокислых источников вулканического происхождения содержатся микровключения очень маленького размера. Это открытие в очередной раз раздвинуло границы нашего понимания того, в каких экстремальных средах может процветать белковая жизнь.

Международная группа исследователей собрала образцы из гидротермального бассейна в Данакильской впадине — пустынной области на глубине 125 метров, которая по праву считается одним из самых жарких мест на нашей планете — и проанализировала их на наличие признаков жизни. Сама впадина представляет собой весьма захватывающее место. Когда это на ее месте было море, но расхождение двух тектонических плит искривило земную кору и превратило морское дно в соляную равнину.

Кроме того, тектоническая активность привела к беспорядочному нагромождению вулканов месторождений полезных ископаемых и источников. Фактически, эта среда сформировалась совсем недавно, лишь к началу прошлого века. Высокая температура, соль и безумно низкий уровень pH обычно мало подходят процветанию живых организмов, но… Если человечество что-то и узнало за последние десятилетия, так это то, что не стоит недооценивать жизнь. Существует множество примером микробов, способных выживать в безумно жарких, просоленных областях с избыточно кислой средой.

Изучая образцы жидкости и раздробленные соляные кристаллы, ученые наткнулись на коренных обитателей этих земель. Ими оказались солеустойчивые микробы размером с наночастицы, принадлежащие к домену археев (лат. Nanohaloarchaea). Их габариты колеблются от 50 до 500 нанометров, что очень близко подходит к предельно маленькому размеру, который в принципе могут достигать живые организмы.

Конечно, в сравнении с Марсом даже вулканическая впадина может показаться настоящим курортом. Красная планета намного суше, чем любой регион Земли, и вода там существует лишь в виде ледяных отложений в нескольких метрах под поверхностью планеты. Кроме того, сам грунт насыщен перхлоратами и персульфатами — ядовитыми соединениями, пагубно влияющими практически на любой организм. Но, тем не менее, ученые как никогда преисполнены энтузиазма. Раз жизнь смогла приспособиться даже к таким суровым условиям, то нет ничего невозможного в том, что она найдет способ размножаться и в среде, которая радикально отличается от нашей планеты.