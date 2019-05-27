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Названа неожиданная польза жары 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Немецкие ученые выяснили, что при жаре у женщин наблюдается увеличение производительности труда. В частности, они начинают лучше справляться с арифметическими и словесными задачами. При этом выгода от повышения температуры больше, чем результирующие потери производительности у мужчин. Статья опубликована в журнале PLOS One.
В исследовании приняли участие 500 мужчин и женщин, которые при различной температуре воздуха проходили ряд тестов на когнитивные, математические и вербальные способности. Температура в ходе эксперимента изменялась с 16 градусов до 32 градусов Цельсия. Участники складывали двузначные числа без калькулятора, составляли слова из случайного набора букв в течение пяти минут и решали логические задачи.
Показано, что женщины лучше справлялись с поставленными задачами при более высокой температуре, а мужчины — при более низкой. При повышении температуры мужчины лучше выполняли логические упражнения. По словам ученых, это показывает, что добиться оптимальной производительности труда можно при более высокой температуре воздуха в офисе, чем при текущих стандартах.
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