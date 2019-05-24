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Ученые нашли «ключ» от дверей древнеегипетской пирамиды 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: F. SchneiderArco Images Globallookpress SCANPYRAMID YOUTUBE ANCIENT ARCHITECT
Внутренние полости пирамиды можно исследовать с помощью специальной видеокамеры, которую международная команда ученых попытается ввести в крошечное отверстие в стене пирамиды.
Ученые-египтологи и группа международных археологов, занятых в реализации проекта ScanPyramids, обнаружили ранее неизвестный вход в Великую пирамиду в Гизе, в пригороде Каира-одно и последних чудес света.
Потенциальный вход, а попросту большую полость, которая может им быть, удалось найти на северной стороне пирамиды.
Таинственная пустота, о существовании которой долгие годы никто не догадывался, расположена в 56 футах от земли, непосредственно за аркой двух шевронных балок.
По мнению руководителя научных работ, специалиста по древней истории и цивилизациям Мэтью Сибсона, открытие нового входа в пирамиду поможет ответить на вопрос о ее истинном предназначении.
«Какой бы ни была истинная цель создания Великой пирамиды, я считаю, что все ответы можно найти, просверлив небольшую дыру в каменной кладке под шевронами. Нам просто нужно вставить маленькую камеру в отверстие, и это ответит на многие вопросы», — цитирует ученого издание Daily Star.
Сейчас команда ученых пытается получить разрешение у властей Египта на ведение необходимых работ.
Не исключено, что открытия, сделанные после этого, позволят в значительной степени переписать историю создания пирамид, их назначения, а также раскроют другие тысячелетние тайны.
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Наука , Наука и техника
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