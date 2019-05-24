Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Британии найден уникальный 2300-летний щит 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: University of York
В Великобритании археологи обнаружили близ города Лестера уникальный щит железного века, изготовленный из древесной коры.
Об открытии сообщается на сайте Университета Йорка, сотрудники которого сумели по частицам воссоздать щит. Проведенное ими исследование позволило по-новому взглянуть на конструкцию доисторического оружия.
Установлено, что щит является единственным в своем роде в Европе. Ранее ученые находили изготовленные из коры миски и корзины. Однако щит из коры обнаружен впервые.
Он был тщательно сконструирован. Щит был снабжен деревянными планками для придания жесткости и деревянным ободком, рукоять была плотно обмотана тканью.
Внешняя сторона была окрашена в красный цвет и украшена рисунком, напоминающим поле для игры в шахматы. Радиоуглеродное датирование показало, что щит изготовили между 395 и 255 годами до нашей эры.
Его явно использовали в деле. Перед попаданием в грунт щит был серьезно поврежден. На внешней стороне обнаружены следы от ударов копьями. Впрочем, пока не установлено, был ли он поврежден в бою или при проведении какого-то ритуала.
"Это поистине удивительный артефакт, — говорит Майкл Бэмфорт из Департамента археологии Йоркского университета. — Мы знаем, что кора широко использовалась, хотя археологи крайне редко находят изделия из нее. Но мы не предполагали, что кора может быть достаточно крепкой, чтобы использовать ее для защиты от копий и мечей. Поэтому и задались вопросом: возможно, щит был изготовлен для церемониального использования?"
Проведенные эксперименты показали, что щит из коры мог быть достаточно жестким для защиты от ударов металлическим оружием. Он не был таким же прочным, как щит из дерева или металла, но был намного легче, что позволяло его обладателю двигаться свободнее.
Российская Газета: последние новости
Британский лингвист заявил о расшифровке манускрипта Войнича В Египте нашли артефакты Эхнатона, Нектанеба и Птолемеев В Иордании раскопали древнейший храм Бельфегора
Комментарии
Наука , Наука и техника , Лестер , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определен победитель финала шоу «Голос. Дети»19
Скандал на «Голосе»: Дочь Алсу не явилась на финал шоу111
«Мракобес»: Милонов накинулся на ведущего НТВ78
«Вот идите к Путину»: Климкин вспомнил Лаврова и водку46
«Вы — враги России»: Соловьев об очередях за паспортами в ДНР599
Видео
01:26
«Не хотят вам говорить»: Путин дал совет патриарху
Общество
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
04:54
Студенты из США запустили ракету в космос
Наука и техника
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение