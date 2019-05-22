Найден новый вид редких космических объектов

Международная группа астрономов из России Германии определила необычный объект J005311, который представляет собой результат слияния двух белых карликов. Аномальная звезда располагается в центре туманности, испускающей инфракрасное излучение. В будущем ее существование может окончиться крупным взрывом. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые проанализировали спектр излучения, испускаемого туманностью и центральной звездой, расположенной в десяти тысячах световых лет от Земли. Выяснилось, что объект не содержал ни водорода, ни гелия, что характерно для белых карликов.

Однако в нем продолжаются процессы горения более тяжелых элементов, что в белых карликах не происходит. Астрономы пришли к выводу, что J005311 образовался при столкновении двух кружащих карликов, которые сближались друг с другом, теряя энергию в виде гравитационных волн.

J005311 в 40 тысяч раз ярче Солнца, и от него исходит сильный звездный ветер со скоростью 16 тысяч километров в секунду. Согласно расчетам, его ускоряет сильное магнитное поле. По словам исследователей, такие объекты должны встречаться в Млечном Пути очень редко.

Ожидается, что через несколько тысяч лет вся масса звезды превратится в железо, а процессы горения прекратятся. Под воздействием собственной гравитации она начнет сжиматься, произойдет вспышка, и сформируется нейтронная звезда.