Die Welt (Германия): у каждого восьмого 26-летнего ни разу не было секса

Die Welt (Германия) . Казалось бы, благодаря таким сайтам знакомств, как Тиндер, секс стал доступнее. На самом деле все как раз наоборот. Последние исследования показали, что поколение нулевых занимается сексом гораздо меньше, чем их родители. Причина — боязнь не соответствовать навязанным стереотипам. Людям стало проще сохранять девственность, чем искать партнера и стремиться к идеалу, пишет

Неправда, что секс стал доступнее благодаря таким сайтам знакомств, как Тиндер. Мы, молодежь нулевых, с этим делом не торопимся. По сравнению с родителями у нас не только меньше секса, но и заниматься им мы начинаем намного позже. Однако о причинах этого стоит задуматься.

Любовь, секс и нежность. Разве есть что-то прекраснее? Точно ответить на этот вопрос мы не можем, но, вероятно, есть, если наше поколение, как выяснилось, некоторых желаний не испытывает. Сексуальных желаний. Еще в 2016 году в ходе исследования Университета Сан-Диего было установлено, что мы, молодежь нулевых годов, в сексуальном отношении менее активны, чем поколение X, то есть люди, родившиеся в период с 1960-х до начала 1980-х.

А проведенное недавно исследования британских ученых под названием «Следующие шаги» (Next Steps) преподнесло еще один сюрприз: сегодня каждый восьмой 26-летний человек никогда не имел секса.

Этот показатель значительно вырос по сравнению с предыдущим поколением. В поколении X, как явствует из проведенного в 2016 году опроса, лишь каждый двадцатый в этом возрасте признался в девственности.

По мнению исследователей, число тех, кто к 26 годам еще не начал половую жизнь, может быть даже выше, если учесть еще и респондентом, которые в соответствующем пункте анкеты не указали вообще ничего. В таком случае можно сказать, что секса в возрасте 26 лет не было у каждого шестого.

Исследователи из проекта, инициированного министерством образования Великобритании и сегодня проводящегося Университетским колледжем Лондона, наблюдали за жизнью с 14-летнего возраста 16 тысяч человек, родившихся между 1989 и 1990 годами. Последние данные основываются на опросах, проведенных в 2016 году.

Психотерапевт и член Британского психоаналитического совета Сусанна Эбс (Susanna Abse), принимавшая участие в исследовании, объясняет снижение сексуальной активности в поколении Y следующим образом: «Молодые люди нулевых годов росли в атмосфере гиперсексуальности, породившей в них страх перед интимной стороной жизни».

Эбс намекает при этом на один часто упоминаемый фактор: наше поколение имеет намного более легкий доступ к порнографии, и ассортимент порнографических материалов значительно расширился по сравнению с более ранним периодом.

Наличие порнографии и изображение в ней надуманных телесных и сексуальных идеалов лишает уверенности в себе. Прежде всего это касается молодых людей, еще не разобравшихся в отношении к собственному телу.

«Женщины с красивыми натренированными телами всегда готовы, а у мужчин постоянная эрекция», — вот один из стереотипов, по словам Сусанны Эбс.

Тот, кто ощущает, что обязан соответствовать этому образу, начинает бояться возможного унижения и опасности быть опозоренным. Прежде всего, на платформах социальных сетей.

Социальные сети и их влияние на сексуальность

В соцсетях распространяются идеалы красоты и сексуальные мечты, которым в реальности никто не может соответствовать. Как женщины, так и мужчины испытывают страх перед ними и скорее готовы вообще отказаться от секса.

Хотя, казалось бы, огромный выбор мобильных приложений и компьютерных сайтов знакомств должен был упростить сексуальную жизнь (и ее организацию), но на деле все как раз наоборот. Возможно— тут мы можем только предполагать — и потому, что из-за такого обилия потенциальных (сексуальных) партнеров всегда возникает ощущение, что можно найти кого-то получше.

То, что сексуальная жизнь начинается все позже, конечно, не страшно и не вызывает беспокойства. Но если это происходит, потому что люди боятся и считают свое тело недостаточно красивым, то очень печально, что из-за этого они отказываются от самой прекрасной мелочи жизни.