Die Welt (Германия): знаменитый американский герой войны был женщиной или интерсексуалом

Поляк Казимир Пулавский во время войны за независимость США спас жизнь Джорджу Вашингтону . Он вошел в историю этой страны как «отец американской кавалерии», в его честь в Нью-Йорке Чикаго до сих пор проводится парад. Но за его отвагой скрывалась тайна. Ученые изучили его останки и пришли к выводу, что знаменитый герой войны был женщиной или интерсексуалом, пишет Die Welt ( Германия ).

Казимир Пулавский (1745-1779) был типичным польским борцом за независимость. В возрасте 23 лет он вместе с отцом Юзефом принял участие в создании Барской конфедерации, в рядах которой многие польские дворяне сплотились для защиты своей «Золотой Вольности». В течение пяти лет он сражался с армией царицы Екатерины II и ее фаворита и польского короля Станислава II Августа Понятовского, намеревавшегося реформировать дворянскую республику. Борьба Конфедерации стала первым национальным восстанием Польши против российского господства.

После поражения конфедератов Казимир Пулавский уехал в Париж, где его привлек к своему делу Бенджамин Франклин , посол восставших против Англии поселенцев Америки. Во время войны за независимость Америки Пулавский создал кавалерию континентальной армии, превратил ее в боеспособное формирование, однажды спас Джорджу Вашингтону жизнь и, в конце концов, погиб от полученных в бою ран. Пулавского похоронили с почестями, но его секрет остался нераскрытым: вероятно, он был женщиной или интерсексуалом. В 90-е годы было решено снести пришедший в негодность памятник Пулавскому в городе Саванна (штат Джорджия). Под ним был обнаружен металлический ящик с человеческими костями. Специалисты из Джорджии и Аризоны провели их анализ. Хотя окончательное заключение еще не опубликовано, но главные его выводы недавно обнародовал телеканал «Смитсониен Чэннел» (Smithonian Channel).

Сначала было необходимо установить, действительно ли скелет принадлежит польскому герою войны. Рост человека, его конституция и возраст соответствовали данным Пулавского. Характерная костная мутация у левого глаза также подкрепляла эту идентификацию. Согласно историческим данным у Пулавского было черное пятно на левом глазу. К этому добавлялись типичные для кавалериста изменения скелета, а также следы ранения на правой руке. Ранение в руку Пулавский получил в бою с русскими войсками.

Но стопроцентную уверенность могла дать только экспертиза ДНК. Ученым повезло — им удалось разыскать внучатую племянницу Пулавского. Анализ показал, что оба этих человека имеют одинаковую митохондриальную ДНК, то есть являются родственниками. Это означало, что кости из Саванны, тем временем вновь похороненные, принадлежат Казимиру Пулавскому.

«Все совпало, — говорит Чарльз Мербс (Charles Merbs), судебный антрополог Университета штата Аризона, ответственный за проведение экспертизы. — Все, кроме пола. Пол был однозначно женским».

Это было видно хотя бы по тазовой кости. В то время как у женщин она имеет овальную форму, у мужчин она сердцеобразная.

Получив такой странный результат, Мербс и антрополог Карен Бёрнс (Karen Burns) из Университета штата Джорджия принялись искать какие-то свидетельства в биографии Пулавского. «И мы обнаружили интересные детали», — говорит Мербс.

Так, Пулавского вопреки обычаю польских дворян крестили не в церкви, а дома в тесном семейном кругу. Это свидетельствует о том, что у ребенка была какая-то анатомическая аномалия, например, наличие как мужских, так и женских половых признаков, что в то время не находило научного объяснения. Отец, влиятельный магнат, военный и политик, воспитывал ребенка в ярко выраженной мужской манере. Благодаря этому, Казимиру Пулавскому впоследствии удалось сделать успешную офицерскую карьеру.

В то время как его знаменитый соотечественник Тадеуш Костюшко (Tadeusz Kościuszko) стал руководителем саперной службы Континентальной армии, Пулавский посвятил себя кавалерии. В битве при Брендивайне в сентябре 1777 года недалеко от Филадельфии Джордж Вашингтон был окружен англичанами. В ходе смелой атаки Пулавский пробил брешь во вражеском кольце и вывез американского главнокомандующего в безопасное место. За это его произвели в генералы. Но так как он с трудом вписывался в военную иерархию, он стал командиром самостоятельного кавалерийского легиона.

Два года спустя, в октябре 1779 года во время осады Саванны в Пулавского попал снаряд с картечью. Его переправили на какой-то корабль, где он несколькими днями позже умер от полученных ран. Пулавский вошел в историю США как «отец американской кавалерии», в его честь в Нью-Йорке и Чикаго до сих пор проводится парад в так называемый День Пулавского. В 2009 году ему было предоставлено почетное гражданство США.

«Вряд ли когда-либо в своей жизни он был женщиной, — говорит Мербс. — Думаю, он считал себя мужчиной, с которым что-то не так».

Феномен интерсексуальности был тогда неизвестен. Анатомические варианты, скорее всего, воспринимались как уродство.

Современники описывали Пулавского как одиночку, проявлявшего в общении с людьми подчас болезненную неприступность. Ни к женщинам, ни к выпивке он не проявлял интереса. Но зато в бою демонстрировал отвагу, граничащую с безрассудством. Но мнению Мербса, таким образом он пытался доказывать свою мужественность.