Ученые выявили неожиданную опасность меда

Норма меда, как и другого подсластителя, должна составлять всего 30 граммов в день.

Замена сахара медом и другими подсластителями в кофе, чае и других продуктах не приносит пользы здоровью.

Исследователи объяснили это тем, что мед считают абсолютно здоровой сладостью и нередко добавляют его слишком много, сказано в докладе Action on Sugar. Кроме того, продукты с медом в результате содержат большое количество сахара.

Норма меда, как и другого подсластителя, составляет всего 30 граммов в день. При добавлении одной 7-граммовой ложки в напиток остается шесть граммов так называемого свободного сахара. Если такую же ложку обычного сахара положить в чай, то будет всего четыре грамма.

Свободный сахар — это моносахариды, к примеру, фруктоза, глюкоза и дисахариды — сахароза или обычный сахар, которые добавляются в еду и напитки, а также содержатся в фруктовых соках, сиропах и меде.

«Маркетинговые уловки приводят к тому, что потребители не понимают, что такое свободные сахара, какие продукты содержат их и как они способствуют общему потреблению сахара в день», — заявила диетолог Кэтрин Дженнер.

Она также отметила, что слишком большое количество калорий, которые поступают из сахаров способствует риску ожирения, диабета 2 степени, некоторых видов рака, заболеваний зубов и печени.