Метеорит упал на один из домов в Коста-Рике

Ученые из Коста-Рики подтвердили, что космическое тело, упавшее на один из домов в провинции Алахуэла на севере страны, оказалось метеоритом или тем, что от него осталось после прохождения плотных слоев атмосферы. Как сообщило агентство EFE, в результате инцидента никто не пострадал, но крыша получила значительные повреждения.

Падение метеорита весом 1,1 кг произошло 23 апреля в крупнейшем кантоне страны — Сан-Карлос. По словам местных жителей, в ту ночь они наблюдали в небе яркую вспышку света. В агентстве отметили, что это первый случай обнаружения метеорита на территории Коста-Рики.

Согласно предварительным анализам, упавшее космическое тело относится к подгруппе хондритов, наиболее распространенной в классификации метеоритов. Состав хондритов почти полностью повторяет химический состав Солнца, за исключением легких газов, таких как водород или гелий. Они образовались непосредственно из протопланетного облака, окружающего Солнце, путем конденсации вещества и аккреции — процесса приращения массы небесного тела путем гравитационного притяжения материи на него из окружающего пространства.

"Вполне вероятно, что возраст обнаруженного метеорита составляет около 4,5 млрд лет", — говорится в совместном заявлении ученых Университета Коста-Рики.

В нем выражается надежда на то, что изучение данного космического тела позволит расширить наши знания о формировании и эволюции Солнечной системы.