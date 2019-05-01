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Метеорит упал на один из домов в Коста-Рике 

ТАСС + ещё 1 32 минуты назад
Фото: Twitter
Ученые из Коста-Рики подтвердили, что космическое тело, упавшее на один из домов в провинции Алахуэла на севере страны, оказалось метеоритом или тем, что от него осталось после прохождения плотных слоев атмосферы. Как сообщило агентство EFE, в результате инцидента никто не пострадал, но крыша получила значительные повреждения.
Падение метеорита весом 1,1 кг произошло 23 апреля в крупнейшем кантоне страны — Сан-Карлос. По словам местных жителей, в ту ночь они наблюдали в небе яркую вспышку света. В агентстве отметили, что это первый случай обнаружения метеорита на территории Коста-Рики.
Согласно предварительным анализам, упавшее космическое тело относится к подгруппе хондритов, наиболее распространенной в классификации метеоритов. Состав хондритов почти полностью повторяет химический состав Солнца, за исключением легких газов, таких как водород или гелий. Они образовались непосредственно из протопланетного облака, окружающего Солнце, путем конденсации вещества и аккреции — процесса приращения массы небесного тела путем гравитационного притяжения материи на него из окружающего пространства.
"Вполне вероятно, что возраст обнаруженного метеорита составляет около 4,5 млрд лет", — говорится в совместном заявлении ученых Университета Коста-Рики.
В нем выражается надежда на то, что изучение данного космического тела позволит расширить наши знания о формировании и эволюции Солнечной системы.
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Комментарии
Наука , Происшествия , Алахуэла , Коста-Рика
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