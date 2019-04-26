Когда тюлень ест тюленя. Учёные изучают феномен каннибализма среди ластоногих

Серые тюлени известны тем, что они милые и приятные. А еще среди них недавно были обнаружены каннибалы, питающиеся беспомощными малышами. Согласно новому исследованию, некоторые сумасшедшие взрослые самцы убивают молодняк, кусая их за шею и утаскивая под воду. Такое необычное поведение наблюдается лишь в небольшом количестве популяции данных ластоногих, пишет The Sun. В рамках исследования учёные стали свидетелями подобной кровавой сцены. Более того — они провели вскрытие останков жертвы, чтобы увидеть, насколько обширны повреждения.

Кровавая расправа

Опубликованное в журнале Sea Research исследование описывает, как взрослое животное, убило и начало поедать молодую особь. Тюлень-убийца укусил жертву за горло и утопил её, прежде чем приступить к трапезе. Молодой самец попытался убежать, но после десяти минут борьбы вода стала красной от крови, и щенок тюленя перестал двигаться. После этого тюлень-каннибал потратил полтора часа на поедание своей жертвы.

Мне трудно поверить, что он сделал это, потому что был голоден… Если бы у серых тюленей была полиция, этого парня посадили бы, — прокомментировал ситуацию морской биолог Эндрю Трайтс.

Ведущий исследователь Аббо Ван Нир собрал останки погибшего тюленёнка для исследования. Теперь у учёных есть все основания полагать, что жестокие нападения тюленей-каннибалов случались и раньше, но биологи ошибочно считали, что в их смерти виноваты акулы или гребной винт моторной лодки.

Что превращает животных в каннибалов?

Животные могут становится каннибалами по целому ряду причин, и мнения о том, почему тюлени превращаются в кровожадных дикарей, сильно различаются. Биолог Эми Бишоп однажды наблюдала, как серый тюлень напал и съел сразу шесть щенков. Бишоп объяснила его поведение следующим образом: самцы серых тюленей не едят, пока они остаются на пляже во время брачного периода, и этот конкретный самец, возможно, хотел продлить своё время пребывания рядом с самками, для чего «пообедал», не уходя далеко от своих подруг.

Другой учёный, Ван Нир, считает, что тюлени едят друг друга в гастрономических целях. Однако некоторые эксперты склонны думать, что животное-каннибал может иметь расстройство личности сродни сумасшествию.

Ранее News.ru сообщал о том, что следует избегать соблазна подружиться с тюленями: укус этого животного не только болезнен, но и крайне опасен, так как в результате можно получить заболевания и даже заражение крови.