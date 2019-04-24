Ученые выяснили, как секс родителей влияет на риск шизофрении у детей

Риск развития шизофрении у человека повышается на 50%, если его родители занимались сексом друг с другом менее трех лет до зачатия, выяснили специалисты медицинского комплекса Маунт-Синай в США . Работа была опубликована в журнале Schizophrenia Research.

Шизофрения — психическое расстройство, для которого характерны слуховые галлюцинации, паранойя, бредовые идеи. Оно может влиять на социальные функции человека, его трудоспособность. В некоторых случаях человек с шизофренией может быть опасен для общества.

При этом шизофрения встречается нередко — она есть у 4-6 человек из 1000.

Причины развития шизофрении пока что не установлены до конца. Свой вклад вносят генетическая предрасположенность, условия жизни в раннем детстве, нейробиологические нарушения, психологические и социальные взаимодействия. Кроме того, риск развития шизофрении повышается, если человек подвергался воздействию инфекций на этапе внутриутробного развития.

Более ранние исследования показали, что риск развития шизофрении возрастает в 2-4 раза, если в утробе человек перенес преэклампсию — осложнение беременности, при котором у женщины сильно поднимается артериальное давление. Без медицинской помощи состояние переходит в эклампсию — давление повышается настолько, что возникает угроза жизни матери и ребенку.

Один из факторов риска развития преэклампсии и эклампсии — непереносимость матерью антигенов отца.

Ранее было установлено, что при регулярном попадании спермы отца во влагалище матери на протяжении длительного периода времени вероятность непереносимости снижается.

«Мы предположили, что если непереносимость иммунитетом матери сперматозоидов отца влияет на риск развития шизофрении, то продолжительность периода, на протяжении которго у будущих родителей были половые контакты, может быть связана с риском развития шизофрении у детей, — рассказывает профессор психиатрии и генетики Долорес Маласпина. — Наши результаты показывают, что дети, рожденные в парах, состоящих в браке менее трех лет, независимо от возраста отца и наличия психических заболеваний у родителей имеют повышенный риск развития шизофрении. Мы надеемся, что эти данные сподвигнут других ученых исследовать эту связь более глубоко».

В основу исследования легли данные, собранные в рамках изучения шизофрении в Иерусалиме — информация о 90 тыс. человек, родившихся в 1964-1976 годах и их родителях.

Оказалось, что если родители были женаты менее двух лет, что соответствовало примерно году незащищенного секса до наступления беременности, риск развития шизофрении у ребенка возрастал на 50%, а в браках продолжительностью 2-4 года — на 30%.

Чем более продолжительным был брак, тем ниже был и риск развития шизофрении — на каждые 5 лет брака приходилось снижение риска на 14%.

При этом чем старше был мужчина в паре, тем быстрее в ней появлялся ребенок. Таким образом, к обусловленным возрастом рискам добавлялись новые факторы.

Продолжительность брака, конечно, не самый надежный показатель продолжительности половых отношений пары, признают исследователи. Однако 97% детей в исследовании были рождены от женатых пар — в 1960-1970-х, как и сейчас, в Израиле был очень низок процент внебрачных детей. Поэтому, объясняют авторы работы, продолжительность брака на момент рождения каждого участника исследования можно считать минимальным периодом, на протяжении которого сперма отца попадала в организм матери.

«Наши результаты согласуются с данными о том, что более короткий период половой жизни родителей до зачатия повышает риск развития преэклампсии. Они интересны в свете того, что некоторые гены, влияющие на риск развития шизофрении — это плацентарные гены, — говорит Маласпина. — Данные свидетельствуют о том, что пренатальная иммунная реакция, спровоцированная преэклампсией, увеличивает подверженность плода болезням психики».

Команда намерена изучить, влияет ли продолжительность брака на риск развития и других психических расстройств.

Помимо изменений в личности человека, шизофрения опасна тем, что больные ею умирают молодыми втрое чаще здоровых людей.

Среди возможных причин более ранней смерти — курение и употребление алкоголем, плохое питание, недостаток физической активности. Люди с шизофренией зачастую плохо заботятся о своем здоровье.

Канадские специалисты изучили все случаи смерти в Онтарио за 1993–2012 годы, всего более 1,6 млн смертей. Из них 31,3 тыс. — смерти людей, страдавших от шизофрении. Несмотря на увеличение ожидаемой продолжительности жизни, люди с шизофренией умирали в среднем на восемь лет раньше остальных. На момент начала исследования средний возраст больных шизофренией составлял 64,7 года, а здоровых людей — 73,3 года, на момент окончания — 67,4 и 76,7 лет соответственно.

Исследователи надеются, что полученные результаты привлекут внимание служб здравоохранения и позволят улучшить качество жизни людей, страдающих от подобных расстройств.