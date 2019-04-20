Ученые выяснили, отчего увеличилась продолжительность жизни котов

Средняя продолжительность жизни домашних животных, — главным образом, кошек и собак, — увеличилась пропорционально продолжительности жизни человека, отмечают ученые Аграрного университета из Екатеринбурга

Если сегодня человек живет в России в среднем почти 72 года, то кошки, к примеру, 15-17 лет. А еще 20-25 лет назад эти домашние питомцы жили 10-12 лет. Как говорят специалисты, сейчас все чаще можно встретить котов-долгожителей в возрасте 20-22 года, и даже 25 лет. По человеческим меркам, это уже глубоко преклонный возраст — под сто и более лет.

— Самому возрастному коту, которого мне доводилось обследовать, было 22 года, — рассказывает доцент кафедры морфологии, экспертизы и хирургии Уральского аграрного университета Игорь Мильштейн. — И это далеко не предел, известно, что в Японии , к примеру, был зафиксирован абсолютный рекорд долгожительства среди котов — 38 лет. И не исключено, что его уже кто-то побил, пока мы с вами беседуем.

По словам специалистов, как и человек, домашние животные стали жить дольше, благодаря выросшему уровню жизни в целом. И это, к слову, можно проследить по отдельно взятым странам. Там, где он выше, и животные живут дольше. Кстати, японцы сегодня живут в среднем 84 года. И, пожалуй, не случайно, кот-рекордсмен именно из этой страны.

Домашние питомцы сегодня получают хорошее питание. "Даже если оно с консервантами, то все равно сбалансировано по составу, а значит более полезное, нежели кот или пес искали бы себе пропитание на помойке", — говорит Игорь Мильштейн.

Для животных доступна ветеринарная помощь, включая — высокотехнологичную. В одном только Екатеринбурге работает больше 150 ветклиник. Для диагностики заболеваний можно сделать МРТ, УЗИ и т. д. — то есть практически любые исследования, которые делают и человеку. На Урале есть даже возможность сделать питомцу компьютерную томографию.

— Изменилось и отношение человека к животным, сегодня люди готовы выхаживать своего любимца даже в самых критических ситуациях, и выкладывают за лекарства часто большие деньги, — говорит Игорь Мильштейн. — Еще лет 30 назад было не так. Помню, в детстве, когда у меня заболел хомячок, я глубоко переживал. Но никто не стал с ним возиться. Считалось, умрет, — значит, так суждено. Сегодня сама культура отношения к животным изменилась. Зверь в доме — все равно что член семьи.

К слову, как отмечают специалисты, сегодня и заболевания у животного и человека зачастую общие: сердечно-сосудистые патологии, почечно-каменные болезни. Некоторые ученые утверждают, что коты даже испытывают депрессию.

— Скорее, не депрессию, а стресс, — замечает Игорь Мильштейн, — и это действительно очень важный фактор для здоровья и продолжительности жизни животных. Стресс может возникать по разным причинам: долгое отсутствие хозяина, переезд, смена корма или, например, новый питомец в доме. В любом случае, это говорит о более тонкой "душевной" организации животных сегодня.

Показательно, что беспородные братья меньшие живут, как правило, значительно дольше, чем изнеженные представители специально выведенных пород (те чаще болеют, им нужен особый уход и корма).

К слову, довольно значительно повлияли на продолжительность жизни домашних питомцев активная вакцинация (от бешенства, например, инфекционных заболеваний), а так же — препараты, применяемые против паразитов и т. д. И как показывает печальная практика, если домашнее животное оказывается на улице, в открытой среде, оно довольно быстро погибает. Особенно кошки. Как говорят специалисты, на улице кот может прожить не больше недели-двух: его могут загрызть собаки, он может попасть под машину или погибает от стресса и бескормицы.