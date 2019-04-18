Страшнее кошки зверя нет. Хищники, способные съесть человека заживо

Несколько дней назад в США казуар, самая крупная нелетающая птица на планете, убил человека. Мощные ноги казуара и когти-кинжалы, достигающие десяти сантиметров в длину, смертельно опасны. Какие животные охотятся на людей целенаправленно — в материале РИА Новости.

Южный казуар

Давняя вражда

В 2015 году ученые, изучавшие фрагменты черепа неандертальца, найденные в пещере Cova Negra в Испании , пришли к выводу, что его убила пантера Panthera pardus, обитавшая в регионе в эпоху плейстоцена. На это указывали форма и расстояние между тремя следами от клыков хищника.

Испанские исследователи проанализировали 124 современных случая нападений диких животных на человека и выделили повреждения костей и мягких тканей жертв, характерные для представителей определенных семейств хищников — кошачьих, медвежьих, псовых.

Как выяснилось, наиболее опасны для человека — и в доисторические времена, и сейчас — большие хищные кошки. От них больше всего жертв, так как животные нападают обычно со спины и ранят жизненно важные органы в области шеи, черепа и ключиц.

Представители псовых стараются сначала обезоружить жертву. Собаки и волки начинают атаку с конечностей и только после этого берутся за шею и область живота. Поэтому при нападениях псовых сильнее всего страдают не кости, а мягкие ткани.

А вот медведи ломают именно кости. Они атакуют передними лапами и всей массой тела. Основной удар, как правило, приходится на область черепа, шеи, ключицы, груди. Руки, которыми жертва закрывается, не спасают.

Кариес толкает кошек на убийство

От клыков львов и тигров, по разным данным, гибнет несколько десятков человек в год. Как установили биологи из Университета Вандербильта, на людоедство крупных кошек может толкать не голод, как считалось ранее, а зубная боль.

Ученые проанализировали несколько случаев серийного нападения львов на людей и изучили останки трех животных-людоедов. У двух особей, живших с разницей почти в сто лет, были стоматологические проблемы.

У льва из Цаво (Кения), который вместе с напарником в 1898 году за девять месяцев съел 35 человек, клык был поражен инфекцией. В корне зуба образовалась обширная полость, заполненная гноем. Это мешало льву нормально охотиться — он не мог со всей силой смыкать челюсти, чтобы загрызть зебру или буйвола, и пришлось переключился на людей — относительно легкую добычу.

Исследование также показало, что лев из Мфуве (Замбия), съевший в 1991 году шесть человек, также имел серьезные проблемы с зубами.

Медведи-людоеды

Медведи нападают на людей редко. Как правило, они опасаются человека и стараются его избегать. Но в некоторых ситуациях косолапые проявляют агрессию. Например, когда самка пытается защитить медвежат или самец — законную добычу, пусть даже речь идет о запасах туриста, разложенных на земле.

Согласно данным канадских исследователей, в последние годы участились нападения самцов медведей на территориях, которые животные считают своими. Зверь специально выслеживает человека, чтобы его съесть.

По мнению зоологов, подобные атаки — свидетельство того, что медведь видит в человеке еду. Так, большинство погибших от лап медведей в Канаде в 1999-2009 годах были частично съедены.

Наиболее опасным считается белый медведь, так как он стопроцентный мясоед. На втором месте — гризли. Бурый и черный нападают только зимой и в начале весны, когда снег еще держится, а травы и корешков нет.

Охота голодных крокодилов

В январе этого года крокодил, содержащийся в исследовательской лаборатории в Индонезии, заживо съел женщину-биолога, которая пришла его покормить.

Наиболее опасны африканские нильские крокодилы (Crocodylus niloticus). Они съедают несколько сотен человек в год.

В последние годы участились нападения крокодилов в американском штате Флорида. Ученые местного университета считают, что завезенные торговцами животных нильские крокодилы в комфортных тропических условиях расплодились и теперь охотятся на всех подряд.

Смертельный захват

Анаконда — самая большая змея современной мировой фауны. Взрослые особи достигают в длину пяти метров и весят порядка ста килограммов. Ученые, наблюдавшие за этими рептилиями в джунглях Венесуэлы, сообщали и о шестиметровых экземплярах.

CC0 / gautherottiphaine /// Размеры анаконды позволяют ей проглотить человека

Несмотря на репутацию смертельного хищника, сформированную художественными фильмами, анаконды практически не нападают на человека. Единственный зарегистрированный случай — убийство 13-летнего индейского мальчика.

Исследователи отмечают, что размеры позволяют змее проглотить человека. По крайней мере, когда в 2014 году в рамках научно-популярного телепроекта американский герпетолог Пол Розоли решил добровольно стать добычей анаконды, змея не отказалась от такой любезности и начала его душить. Подоспевшие вовремя коллеги спасли исследователя, напугав хищника.