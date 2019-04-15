Проклятые фараоном: почему гробница Тутанхамона оказалась «смертельной»

4 ноября 1922 года произошло одно из величайших археологических открытий в истории человечества. В этот день британцы Говард Картер и лорд Джордж Карнарвон раскопали гробницу в Долине царей. Внутри оказалось нетронутое захоронение фараона Тутанхамона: несколько вложенных друг в друга саркофагов, великолепной работы маски, гробы, изобилие драгоценных украшений, посуды, статуэток, талисманов, прелестные фрески на стенах.

До сих пор содержимое гробницы остается жемчужиной коллекции Каирского музея. Маска Тутанхамона стала символом египетской цивилизации времен ее расцвета.

Однако едва археологи вскрыли гробницу, их словно начало преследовать проклятие. Смерть косила членов экспедиции одного за другим, и никто не понимал, чем это вызвано.

Лестница к мечте

Легендарное открытие запросто могло не состояться. На протяжении практически всего XIX века европейские ученые раскапывали гробницы фараонов. Но почти каждый раз их ожидало жестокое разочарование. Все уже было украдено — местные жители до нитки обчистили практически все захоронения. Не помогли никакие предосторожности древних: ни хитроумно спрятанные гробницы, ни ложные захоронения, ни многоэтажные проклятия, которые египетские жрецы заранее обрушивали на будущих расхитителей.

Поэтому идея найти и вскрыть очередную гробницу в перекопанной учеными Долине царей не вызвала особого энтузиазма у спонсоров. До 1909 года знаменитый археолог Говард Картер вел там раскопки практически за свой счет. И только в 1909 году он сумел познакомиться с богатым любителем древностей лордом Карнарвоном, который и взялся профинансировать его поиски.

Но к 1922 году лопнуло терпение и у лорда Карнарвона. Он собрался закрыть проект археолога. Тем более что Картер предложил совершенно сумасбродную идею — раскопать то место, где в древности стояли хижины строителей гробниц. Никто не мог представить, что под ними может оказаться что-то интересное. Однако 3 ноября 1922 года под одной из хижин обнаружилась каменная лестница, уходившая вниз. Ступеньки вели к замурованной двери. Чья-то гробница была обнаружена. Но что было там, внутри?

Картер проявил поразительную выдержу. Он телеграфировал лорду Карнарвону в Лондон и три недели ждал, пока меценат с дочерью приедут в Египет . Только 25 ноября искатели наконец-то вошли в гробницу. Там их ждали невероятные сокровища.

Непонятки с Тутанхамоном

Из расшифрованных иероглифических надписей постепенно выяснилось, что в гробнице был захоронен то ли сын фараона Эхнатона, то ли его внук — Тутанхамон. Он правил всего девять лет и ничем не прославился. Его папа (или дед?) в бытность фараоном успел перестроить всю религию Египта, ввести единобожие, восстановить против себя чуть ли не все жреческое сословие.

Сын же, взойдя на трон, вернул все, как было раньше. Тутанхамон отменил культ единого бога — Атона — и все остальные реформы отца. Жрецы вновь обрели власть, разрушенные при Эхнатоне храмы были восстановлены. Казалось бы, правление, начавшееся так мирно, должно было длиться долго. Однако Тутанхамон погиб в возрасте 19 лет.

Что с ним случилось, историки не знают до сих пор. На его черепе нашли трещину и предположили, что во время охоты он свалился с колесницы и погиб от черепно-мозговой травмы. Однако впоследствии археологи пришли к мнению, что голова была повреждена уже после смерти фараона, в процессе бальзамирования.

В 2010 году ученые выдвинули версию, что молодой фараон умер от тяжелой формы малярии. С этим хорошо «бьется» находка сосудов с лекарствами от малярии в гробнице Тутанхамона.

Другая загадка гробницы Тутанхамона — почему все ее сокровища (сотни килограммов золота, драгоценных камней, ювелирных украшений) остались нетронутыми. Традиция расхищения царских гробниц возникла еще в Древнем Египте. Когда в царстве случался финансовый кризис, должностные лица без малейших сомнений залезали в захоронения фараонов и доставали оттуда ценные вещи. После заката египетской цивилизации гробницы грабили поколения «понаехавших» арабов.

Самое странное, что, судя по следам на двери, в гробницу Тутанхамона кто-то входил после его смерти. Получалось, что воры все-таки добрались до бесценных сокровищ. Но что же их остановило? Неужели надпись на стене гробницы «Смерть скоро настигнет того, кто осмелится нарушить покой мертвого правителя»?

Проклятие конкурента

Об этой надписи и о «проклятии фараона» заговорили, когда раскопки были еще в самом разгаре. В апреле 1923 года скончался лорд Карнарвон. В день его смерти отключилось электричество во всем Каире.

Не прошло и месяца, как умер американский финансист Джордж Гоулд, незадолго до того побывавший в гробнице Тутанхамона. В июле один из египетских принцев, приглашенный на торжественное вскрытие захоронения, был застрелен собственной женой. В сентябре скончался брат Карнарвона.

Следующий, 1924 год начался со смерти врача Арчибальда Дугласа-Рейда, проводившего рентгеновское исследование мумии Тутанхамона, а закончился гибелью от руки террориста генерал-губернатора Судана Ли Стека — разумеется, он тоже побывал в «проклятой» гробнице.

В 1928 году умер археолог Артур Мейс. Его болезнь началась, когда он занимался раскопками захоронения Тутанхамона. В 1929-м совершенно неожиданно скончался секретарь Говарда Картера. Умер и другой брат лорда Карнарвона. В 1930-м покончил самоубийством отец секретаря Картера.

Собранные вместе, эти смерти произвели впечатление на публику. Писатель Артур Конан Дойл предположил, что в гробнице фараона хранились специальные смертельные вещества («элементали»), которые и подорвали здоровье всех, кто туда входил.

Однако на деле все эти смерти имели рациональное объяснение. В частности, лорд Карнарвон был уже не молод и долгое время страдал болезнью легких. Рентгенолог Дуглас-Рейд мог погибнуть от воздействия рентгеновского излучения — в то время о его опасности и не думали. Кстати, Говарду Картеру проклятие фараона никакого вреда не принесло — он спокойно дожил до 1939 года и скончался в возрасте 64 лет от естественных причин.

На самом деле легенду о «проклятии фараона» запустил давний конкурент Говарда Картера, известный английский египтолог Артур Уэйгалл. Он завидовал Картеру, который сумел добиться финансирования своих раскопок у лорда Карнарвона, и всячески старался их обоих скомпрометировать.

Дело осложнилось тем, что Карнарвон продал эксклюзивные права на освещение всех работ в гробнице Тутанхамона респектабельной газете «Таймс». А Уэйгалл в это время работал на желтую «Дэйли Мэйл». Именно в этой бульварной газете он и запустил утку про таинственные смерти ученых. Другие СМИ подхватили модную тему. С тех пор про чары египетских гробниц пишут горы приключенческой литературы и снимают кино. Хотя на самом деле «проклятие фараона» было просто местью конкурента.

Кстати, счастья Уэйгаллу его выдумка не принесла. Он умер в 1934 году — задолго до ненавидимого им Говарда Картера.