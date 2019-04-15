Опровергнут популярный миф о Древнем Египте

Ученые Альбертского университета в Канаде изучили останки древней египтянки, найденные в некрополе Мендеса в 1970-х годах, и пришли к выводу, что она владела традиционно мужской профессией и изготавливала бытовые предметы из папируса. Раньше считалось, что женский пол не допускался к таким занятиям. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали зубы женщины старше 50 лет, жившей более четырех тысяч лет назад (2181-2055 годы до нашей эры), с помощью электронной микроскопии и микрографии. Они обнаружили признаки износа 16 из 24 зубов. Так, на двух резцах на верней челюсти были выявлены следы разрушения в форме клина, а на остальных четырнадцати замечено истирание. Подобное изнашивание характерно для ремесленников, которые зубами раскусывали растительный материал.

По словам ученых, женщина использовала папирус для изготовления коробок и корзинок, а также для изготовления сандалий, штор и ковриков.

Ранее считалось, что женщины Древнего Египта могли владеть лишь семью профессиями, как это следовало из надписей и изображений на стенах гробниц. Они были жрицами в храмах богинь (если обладали хорошими связями и имели высокий статус), певицами, танцовщицами, музыкантами, плакальщицами, ткачихами и повитухами.