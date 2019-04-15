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Опровергнут популярный миф о Древнем Египте 

Lenta.ru 1 час назад
Ученые Альбертского университета в Канаде изучили останки древней египтянки, найденные в некрополе Мендеса в 1970-х годах, и пришли к выводу, что она владела традиционно мужской профессией и изготавливала бытовые предметы из папируса. Раньше считалось, что женский пол не допускался к таким занятиям. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи проанализировали зубы женщины старше 50 лет, жившей более четырех тысяч лет назад (2181-2055 годы до нашей эры), с помощью электронной микроскопии и микрографии. Они обнаружили признаки износа 16 из 24 зубов. Так, на двух резцах на верней челюсти были выявлены следы разрушения в форме клина, а на остальных четырнадцати замечено истирание. Подобное изнашивание характерно для ремесленников, которые зубами раскусывали растительный материал.
По словам ученых, женщина использовала папирус для изготовления коробок и корзинок, а также для изготовления сандалий, штор и ковриков.
Ранее считалось, что женщины Древнего Египта могли владеть лишь семью профессиями, как это следовало из надписей и изображений на стенах гробниц. Они были жрицами в храмах богинь (если обладали хорошими связями и имели высокий статус), певицами, танцовщицами, музыкантами, плакальщицами, ткачихами и повитухами.
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Наука , Видео , Египет , Канада
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