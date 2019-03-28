Эксперимент на МКС подтвердил возможность жизни на Марсе

Немецкий аэрокосмический центр (DLR) опубликовал результаты эксперимента Biomex, сообщила газета FAZ. По условиям эксперимента образцы различных организмов: бактерии, водоросли, лишайники и грибы — 533 дня подвергались воздействию интенсивной радиации и экстремальным температурным перепадам на открытой платформе МКС.

Исследование проводилось на МКС 18 месяцев. В 2016 г. образцы были возвращены на Землю с капсулой "Союз" и затем изучены в лабораториях стран-партнеров, участвующих в проекте. На днях ученые DLR представили результаты анализов.

"Некоторые организмы и биомолекулы показали стойкость к радиации в открытом космосе и вернулись на Землю вполне жизнеспособными", — сказал Жан-Пьер Поль де Вера из Института планетных исследований при Немецком аэрокосмическом центре в Берлине.

Кроме того, ученые изучали археи, одноклеточные микроорганизмы, выжившие в космическом вакууме. Интерес к археям вызван тем, что эти микроорганизмы важная составляющая жизни на Земле. Их возраст более 3,5 миллиардов лет и они выживают в суровых условиях, в том числе в соленой морской воде.

"Такие одноклеточные организмы вполне можно найти и на Марсе, — считает астробиолог де Вера. — Конечно, это не означает, что жизнь действительно существует на Красной планете".

Хотя мобильные лаборатории на поверхности Марса и показали, что там есть важные предпосылки для жизни: атмосфера, наличие таких элементов, как вода в виде льда, углерод, водород, кислород, азот, сера, фосфор — тем не менее следов жизни на соседней планете до стих пор не обнаружено.

Результаты эксперимента Biomex подтвердили гипотезу ученых о том, как зародилась жизнь на Земле 3,8 миллиарда лет назад. По теории панспермии, микроорганизмы попали на Землю с Марса в результате удара астероида о Красную планету. Некоторые метеориты упали на нашу планету, и здесь, наконец, развились организмы.