«Стала спать после обеда»: как распознать рак мозга

Непривычная усталость, заплетающийся язык, проблемы с памятью и равновесием — ученые назвали первые симптомы, которые способны указать на рак мозга.

Ученые Королевского колледжа Лондона попытались описать характерные симптомы, которые проявляются у людей, впоследствии получивших диагноз рак мозга. Анализ нескольких десятков случаев заболевания раком, опубликованный в журнале Plos One, показал, что порой люди не обращают внимания на такие явления, как потеря равновесия, снижение памяти, и списывают их на возрастные изменения здоровья, усталость и стресс

Кроме того, часто люди не хотят выглядеть глупо перед доктором, придя к нему с жалобами на раздражительность и неловкость при отсутствии других симптомов.

Несмотря на успехи современной медицины, прогнозы выживаемости при раке мозга остаются низкими — 40% пациентов живут больше года после постановки диагноза, и менее 20% — дольше пяти лет.

В исследовании, проведенном под руководством доктора Сьюзан Скотт из Королевского колледжа Лондона, ученые записали 39 интервью со взрослыми людьми, у которых недавно был диагностирован рак мозга, а также с их родными и близкими.

Среди характерных симптомов выявлены слабая концентрация внимания, головные боли, снижение активности, пропажа интереса к поддержанию взаимоотношений, работе и хобби.

Однако больные, как правило, не обращают на них внимание и не идут за помощью. При этом люди в возрасте зачастую списывали свои недуги на годы. «Я начала спать после обеда, и тогда подумала про себя:

»Что ж, тебе уже больше 50», — рассказала одна из женщин.

Кроме того, часто больные не придают внимания необычным симптомам, если они проявляются редко и быстро проходят. «Во время разговора я начала слегка заговариваться, но это длилось не дольше минуты и быстро проходило», — рассказала другая пациентка из той же категории.

Врачи отмечают, что многие пациенты обращаются в больницу, только когда начинают подозревать у себя инсульт, ослабление зрения или деменцию. Другие обращаются за помощью лишь по настоянию родственников.

«Ранее мы обращали внимание, что люди могут испытывать множество незначительных изменений еще до выставления диагноза рак мозга. Например, изменения сна, памяти, речи, внимания, равновесия, в ощущениях, — пояснила доктор Скотт. — В новом исследовании мы обнаружили, что пациенты часто не обращаются за помощью, так как считают эти изменения слабыми, нечастыми, эпизодическими. Мы часто думаем, что симптомы должны быть серьезными, постоянными настолько, что с ними надо бежать к доктору».

Самой опасной формой онкологического поражения центральной нервной системы считается глиобластома, поскольку при ней клетки самовоспроизводятся с огромной скоростью. По статистике пациенты с установленным диагнозом глиобластома имеют медианную выживаемость 14-14,5 месяцев. Лишь 5% людей с таким диагнозом живут пять и более лет благодаря существующим новым методам лечения.

«Это очень сложный диагноз», — говорит Элизабет Столл, исследователь из Института нейронаук при Университете Ньюкасла.

Глиобластома нередко становится причиной смерти известных людей и политиков.

Опухоли мозга ежегодно поражают около 250 тыс. людей, составляя около 2% от всех случаев рака. Глиобластома (злокачественная глиома) — самая распространенная из них. На нее приходится 52% всех первичных опухолей мозга.

Пятилетняя выживаемость пациентов с раком мозга за последние 40 лет выросла с 22,4% до 35%.

«Главная проблема, что при этом виде опухоли опухолью является весь мозг, а не отдельный его участок, потому что генетическая поломка есть везде. От таких опухолей, как невринома или менингиома или даже метастазы рака, у которых есть граница, отличие в том, что у этих опухолей граница отсутствует как на снимках, так и во время операции. Поэтому по сути дела, тотально удалить эту опухоль невозможно. Чаще она встречается в головном мозге, иногда в спинном. Это самая распространенная первичная опухоль головного мозга», — рассказал ранее «Газете.Ru» врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Алексей Кащеев.

Чаще глиобластома встречается у мужчин, но причины этого неясны. Причины появления большинства опухолей также неизвестны, хотя в ряде случаев оно может быть обусловлено генетически. В марте 2017 года 63 исследователя из 20 институтов на основе данных 30 тыс. пациентов выделили 13 новых локусов ДНК, связанных с повышенным риском развития глиомы, из них пять — для глиобластомы. Ранее было обнаружено еще 13 локусов. Такие данные позволяют с помощью генетического анализа установить, насколько пациент подвержен появлению того или иного вида опухоли и благодаря ранней диагностике значительно увеличить его шансы на успешное лечение.