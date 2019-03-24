Российские физики выяснили, как растут капли дождя

Международная научная группа в составе специалистов Тюменского государственного университета и Вестфальского университета Мюнстера ( Германия ) обнаружила, что внешнее электрическое поле ускоряет рост капель воды, взвешенных в атмосферном воздухе.

Доклад, в котором предложена математическая модель этого эффекта, был представлен научным сотрудником лаборатории микрогидродинамических технологий Института X-BIO Тюменского университета Дмитрием Габышевым на международной метеорологической конференции DACH-2019, которая проходила на минувшей неделе в Баварии

"В результате исследования было установлено, что внешнее электрическое поле приводит к значительному увеличению скорости конденсационного роста капель водного аэрозоля. Исследователи полагают, что это происходит потому, что электрическое поле сообщает энергию молекулам водяного пара в воздухе, из-за чего их конденсация на каплях происходит более интенсивно, чем это считалось ранее", — говорится в сообщении пресс-службы Тюменского университета.

Статья с результатами эксперимента опубликована в престижном международном научном журнале International Journal of Heat and Mass Transfer.

В основу работы легла технология так называемого двумерного аэрозоля, разработанной в Тюменском университете. Явление состоит в образовании упорядоченного монослоя из микронных капель воды, который левитирует (парит) над локально нагретой водной поверхностью.

Как сообщается в пресс-релизе, в проведенных экспериментах создавалось такое же сильное электрическое поле, как и внутри атмосферных облаков. Максимума оно достигает в грозовых облаках.