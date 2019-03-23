Ученые проверили на Ямале три озера, которые могут взорваться

С тех пор как на Ямале четыре года назад обнаружили первую, ставшую знаменитой на весь мир, огромную воронку, образовавшуюся в результате газового взрыва, ученые держат под пристальным контролем всю территорию региона. Ведется постоянная съемка из космоса, установлена сеть станций сейсмического мониторинга.

Напомним, глубиной воронка оказалось почти с 15-этажный дом и диаметром — около 25 метров. Сегодня "черных дыр" в этих краях уже десять. Большая беда в том, что гигантские газовые воронки образуются в местах нефте— и газодобычи. Так, первый кратер на Ямале возник всего в трех километрах от газопровода высокого давления, еще один — в полутора километрах от железной дороги добывающей компании. Миллионы тонн газа в этих краях под ногами практически везде (90 процентов российского голубого топлива добывается на Ямале), и какой путь он ищет, когда стремится из подземных оков на волю, главная загадка для ученых.

Ученые Института проблем нефти и газа РАН проанализировали свежие космические снимки, и в результате под их подозрение попали три озера в районе одного из крупных газовых месторождений. На Ямал экстренно отправили очередную экспедицию.

— Мы поехали во всеоружии и были готовы к тому, что, приехав на озера, возможно, увидим признаки утечки углеводорода, — рассказывает научный сотрудник Института проблем нефти и газа РАН Игорь Богоявленский. — На двух из них никаких утечек не обнаружили (ни пузырей во льду, ни специфического запаха), поэтому озера пока занесли в список спящих. Но данных для окончательного вывода недостаточно, будет организована еще одна экспедиция. Нам нужно собрать побольше данных, чтобы можно было вычеркнуть озера из списка опасных объектов. На третьем озере при бурении льда ощущался типичный метановый, болотный запах, но пузырей во льду тоже не было. Так, что и третье озеро пока тоже можно отнести к списку спокойных.

К слову, ученые побывали и на первом, Сеяхинском кратере. Как выяснилось и сегодня, спустя четыре года, газ здесь продолжает выходить.

— Но тогда он активно бурлил, а сейчас там тонкие одинокие струйки, — говорит Игорь Богоявленский.

Как отмечают ученые, очень важно вовремя выявлять такие опасные объекты. Ледяные глыбы, осколки из кратеров могут разлетаться на несколько сотен метров, и в результате вызвать настоящую техногенную катастрофу, если попадут в объекты добычи нефти и газа.

Безусловно, катализатором для образования выбросов и очередных кратеров служит потепление, наблюдаемое сейчас на планете. Это все равно что представить, как банки с соленьями до поры до времени хранились в холодном погребе, а потом их вынесли на поверхность. И вот уже крышки одна за другой начали "взрываться". Ослабевший защитный панцирь из слоя мерзлотных почв и мощной корки льда, достигающий нескольких сотен метров, под внешним воздействием тепла не выдерживает напоров газа.

Процессы дегазации недр, как отмечают ученые, происходили во все века практически на всей территории планеты, где есть залежи нефти и газа. Газ собирается в так называемые карманы, а потом под воздействием различных факторов стремится вырваться на свободу.

Так, после землетрясения около Крыма в сентябре 1927 года вода в Черном море неожиданно "закипела". Выход газов спровоцировало землетрясение, а то, в свою очередь, еще больший выход топлива. Очевидцы наблюдали вспышки и взрывы. Высота пламени достигала 500 метров (почти с Останкинскую телебашню), а ширина — 2-3 километра. Подобных примеров, как говорят ученые, можно привести сотни. Причем, с точки зрения геологической науки, не столь важно, где происходят выходы газа, на море или на суше.